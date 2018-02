Guust Flater wordt verfilmd en de gelijkenissen zijn treffend DBJ

15 februari 2018

14u39 0 Film Heel Frankrijk was er al enkele jaren mee bezig, maar op 4 april gaat het gebeuren: de eerste live-actionfilm van Guust Flater. De gelijkenissen tussen het stripfiguur en de 19-jarige Théo Fernandez zijn wel érg treffend.

Met zijn skinny jeans, groene rolkraagtrui en espadrilles lijkt de jonge acteur Théo fernandez (19) sprekend op de creatie van André Franquin. De jonge Franse acteur speelde als kind al in enkele films als bijvoorbeeld 'Les Tuches', maar deze rol lijkt hem precies op het lijf geschreven.

Voor regisseur Pierre-François Martin-Laval (alias PEF) is de verfilming een droom die in vervulling gaat. "Het is een unieke kans om de held uit mijn kindertijd tot leven te brengen. Wanneer ik Théo voor het eerst zach was het liefde op het eerste gezicht, alleen al om zijn uiterlijk. Later bleek ook dat Théo trekjes van Gaston vertoonde." De film is werd bijna volledig in studio's gedraaid en dus niet op locatie. Op die manier kan je de tekeningen volgens de regisseur het best nabootsen.

Guust Flater is de Nederlandstalige naam van Gaston Lagaffe, het personage dat Franquin in de jaren 50 van de vorige eeuw creëerde. Flater/Lagaffe verscheen voor het eerst in "Le journal de Spirou", in het Nederlands beter bekend als Robbedoes.