Gucci-film met Lady Gaga krijgt releasedatum LOV

10 april 2020

08u25

Bron: The Hollywood Reporter 2 Film Het succes van ‘A Star Is Born’ heeft Lady Gaga nog maar net achter de rug, of er staat al een nieuw project klaar. Er gaan al enkele maanden geruchten rond dat de 34-jarige zangeres een rol zou spelen in een nieuwe film rond de moord op Maurizio Gucci, en dat lijkt nu bevestigd te worden.

De film ‘Gucci’ zal gaan over het leven van fashion icoon Maurizio Gucci, die in de jaren 80 aan het roer stond van het beroemde modehuis. Maurizio werd in 1995 om het leven gebracht door een huurmoordenaar, waarvoor zijn ex-vrouw Patrizia Reggiani veroordeeld werd. En laat het nu net Lady Gaga zijn die haar rol zal vertolken.

Reggiani zou haar man om het leven hebben laten brengen omdat hij een affaire had. Het verhaal werd gebaseerd op het boek ‘The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed’ van Sara Gay Worden. De bejubelde regisseur Ridley Scott zal creatief de plak zwaaien.

De toekomst van de film was nog onzeker omdat het script nog niet werd verkocht. Netflix was kandidaat-koper, maar viste langs het net, want filmstudio MGM kreeg uiteindelijk de rechten in handen. Doorslaggevend was de voorwaarde dat de prent een bioscooprelease zou krijgen, wat Netflix niet waar kon maken. MGM prikte dan ook meteen een datum: op 24 november 2021 zouden we Lady Gaga terug op het grote scherm moeten zien.

