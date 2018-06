Guardians Of The Galaxy 3 in de maak: "Het script is emotioneler dan ooit" MVO

27 juni 2018

10u33 0 Film 'Guardians of the Galaxy' is op korte tijd één van de meest succesvolle franchises binnen het Marvel-universum geworden. De filmreeks, die al twee prenten vol actie en vooral een gevat gevoel voor humor op haar naam heeft staan, krijgt er binnenkort een derde blockbuster bij.

Die zal er echter iets anders uit gaan zien dan we gewoon zijn, zo laat scriptwriter James Gunn weten. Zo is hij er heel duidelijk over dat 'Guardians 3' de laatste film zal zijn waarin het team te zien is zoals we het kennen: Chris Pratt als Star-Lord, Dave Bautista als Drax, Bradley Cooper als Rocket, Vin Diesel als Groot en Zoe Salanda als Gamora. Maar om het zo spoiler-vrij mogelijk te houden: zelfs met die opstelling zou er een probleem kunnen zijn na de gebeurtenissen in 'Avengers: Infinity War'.

"Er zou een volume 4 film kunnen komen, maar die zou er héél anders uitzien. Het zou nooit dezelfde groep zijn. Hou je maar vast: het verhaal van dit team stopt na nummer 3." Alsof dat nog geen waarschuwing genoeg was, zette hij ook nog eens de boodschap 'dit is elk stukje van mijn hart' boven het afgewerkte script, op Twitter.

Voorlopig wil hij enkel vrijgeven dat de soundtrack - een belangrijk onderdeel van de films én een van de sleutels tot hun grote succes - al in het script heeft vastgelegd. Wat er verder staat te gebeuren met de bekende superhelden, zullen we in de bioscoop moeten ontdekken.

Every bit of my heart. pic.twitter.com/hSxnbLpdn6 James Gunn(@ JamesGunn) link