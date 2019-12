Grote namen strijden om de prijzen bij European Film Awards in Berlijn MVO

07 december 2019

08u40

Roman Polanski, Pedro Almodóvar, Yorgos Lanthimos. Het zijn enkele van de cineasten die hun jongste prent genomineerd zagen in de categorie beste film voor de Europese Filmprijzen die zaterdag in Berlijn worden uitgereikt. De Belgische film "Le jeune Ahmed" van Jean-Pierre en Luc Dardenne slaagde er niet in zich bij de laatste zes te voegen.

‘J’accuse’ van Roman Polanski, ‘Dolor y gloria’ van Pedro Almodóvar, ‘System crasher’ van Nora Fingscheidt, ‘The Favourite’ van Yorgos Lanthimos, ‘Il traditore’ van Marco Bellocchio en ‘Les misérables’ van de Fransman Ladj Ly. Een van deze films steekt zaterdag in de envelop met daarop de titel: ‘Beste Film’.

Genomineerd in de categorie beste acteur zijn Antonio Banderas (‘Dolor y gloria’), Jean Dujardin (‘J’accuse’), Pierfrancesco Favino (“Il traditore”), Levan Gelbakhiani (‘And then we danced’), Alexander Scheer (‘Gundermann’) en Ingvar E. Sigurðsson (‘A white, white day’).

Bij de vrouwen zijn volgende namen genomineerd: Olivia Colman (‘The favourite’), Trine Dyrholm (‘Queen of hearts’), Noémie Merlant en Adèle Haenel (‘Portrait of a lady on fire’), Viktoria Miroshnichenko (‘Beanpole’) en Helena Zengel (‘System crasher’).

‘Girl’

Eén Belgische aanwezigheid toch in de Duitse hoofdstad: ‘Girl’, het speelfilmdebuut van Lukas Dhont, is genomineerd voor de EFA People’s Choice Award, een publieksprijs die jaarlijks wordt uitgereikt tijdens de European Film Awards. ‘Girl’ won vorig jaar de prijs voor Europese ontdekking op het Europese filmfestival en werd toen genomineerd in de categorie beste film en beste acteur.

In november maakte de European Film Academy al de winnaars bekend in acht categorieën. Vier prijzen gingen naar ‘The Favourite’, de nieuwste film van Yorgos Lanthimos: cinematografie (Robbie Ryan), montage (Yorgos Mavropsaridis), kostuumdesgn (Sandy Powell ) en haar en make-up (Nadia Stacey).

Antxon Gómez won voor ‘Pain and Glory’ de prijs voor beste productiedesign, John Gürtler won de prijs voor originele score in ‘System crasher’, beste geluid was voor Eduardo Esquide, Nacho Royo-Villanova en Laurent Chassaigne in ‘A Twelve Year Night’ en beste visuele effecten waren voor Martin Ziebell, Sebastian Kaltmeyer, Néha Hirve, Jesper Brodersen en Torgeir Busch voor ‘About Endlessness’.

De 32ste European Film Awards met de presentatie van de winnaars van de “grote” prijzen vinden plaats op 7 december in Berlijn.