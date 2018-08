Grote baas van Marvel krijgt ereprijs MVO

31 augustus 2018

10u11

Bron: ANP 0 Film Kevin Feige, de grote baas van filmstudio Marvel, krijgt in januari de ereprijs van de Amerikaanse filmproducenten uitgereikt. Op het jaarlijkse gala van de Producers Guild Awards op 19 januari ontvangt hij de prestigieuze David O. Selznick Achievement Award, melden de Amerikaanse vakbladen.

Feige is de grote man achter de uiterst succesvolle Marvel-films zoals Iron Man, Avengers, Guardians of the Galaxy, Captain America en Black Panther. Hij was verantwoordelijk voor inmiddels twintig films die in totaal bijna 18 miljard dollar hebben opgeleverd.

Volgens acteurs en regisseurs die met hem samenwerken, is Feige niet alleen een logistiek genie, maar voelt hij ook de tijdgeest erg goed aan. Zo was hij onder meer verantwoordelijk voor Black Panther, die werd geprezen om het feit dat er vrijwel alleen maar donkere acteurs in de film te zien zijn.

De Producers Guild Award prijst Feige om zijn "ambitie en zijn visie. Wat Kevin heeft bereikt met Marvel Studios is op filmgebied een van de grootste succesverhalen van onze generatie." Eerder ging de prijs onder meer naar Billy Wilder, Clint Eastwood, Jerry Bruckheimer, Kathleen Kennedy en Steven Spielberg.