Groen licht voor heropstart Hollywood, maar “grote voorzichtigheid” LOV

13 juli 2020

10u58

Bron: New York Post 0 Film Het zijn nooit eerder geziene taferelen in Hollywood: zowat elke filmproductie lag de afgelopen maanden stil. Heel wat grote filmstudio’s zitten in de problemen, want de vaste stroom aan nieuw materiaal komt droog te vallen. Zelfs nu er groen licht is om weer op te starten, blijft de voorzichtigheid groot.

De cijfers zijn bijna niet te geloven: het aantal opnamedagen in Los Angeles viel in de periode april-juni terug naar 194 dagen, een ‘daling’ van 97,8 procent. Daarmee lag zowat heel de industrie op z’n gat, want wanneer de cijfers per branche bekeken worden, is de realiteit nog dramatischer.

De productie van televisieprogramma’s daalde met 98,2 procent, voor een totaal van 52 draaidagen. Het grootste slagveld is op de filmset, waar nog maar 3 dagen de camera’s rolden, waar dat er gemiddeld zo'n 1.000 zouden zijn. Dat is het laagste cijfer ooit. De overige draaidagen waren voor commerciële projecten, zoals reclamespotjes.

Voorzichtigheid

“De eerste filmsets die in maart werden stilgelegd, dat was vrijwillig, in de hoop dat het tijdelijk zou zijn. Wanneer we terugkijken, was het moeilijk om ons voor te stellen welke impact de pandemie zou hebben op lopende entertainmentprojecten, maar ook economisch voor de cast, crew en productie”, vertelde Paul Audley, voorzitter van filmorganisatie FilmLA, aan de New York Post.

Hoewel Hollywood groen licht heeft gekregen om terug aan het werken te gaan, merkt Audley op dat dat met grote voorzichtigheid gebeurt, want een uitbraak op een set, zou een drama betekenen. “Het goede nieuws is dat heel wat producties terug beginnen op te starten, waarvan nu vooral commercials en televisieseries”, zegt hij. “Die moeten wel allemaal voldoen aan de voorwaarden die de autoriteiten hebben opgelegd. We zien dat dat met veel zorg gebeurt, dus dat is een grote hulp om de sector terug op weg te krijgen.”