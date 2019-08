Gouden tijdperk voor Stephen King: alweer een roman die verfilmd wordt MVO

26 augustus 2019

16u26 0 Film Het gaat over rozen voor horrorschrijver Stephen King (71). Niet alleen verandert elk boek dat hij schrijft onmiddellijk in een bestseller, daarna worden ze ook nog eens stuk voor stuk verfilmd. In september krijgen we het langverwachte ‘It: Chapter Two’ voorgeschoteld, maar ondertussen ligt er al een ander boek klaar voor de bioscoop.

‘The Girl Who Loved Tom Gordon’, een roman uit 1999, is de volgende productie in een lange rij Stephen King-films. Het hoofdpersonage is de negenjarige Trisha McFarland, die verlopen loopt op het Appalachian Trail tijdens een familievakantie. Ze raakt in de wildernis steeds verder verwijderd van de samenleving. De combinatie van honger, dorst, uitputting en haar angst voor het donker doen haar hallucineren.

Ze beeldt zich in dat ze spreekt met haar honkbal-idool Tom Gordon, en dat ze op de hielen wordt gezeten door een gruwelijk monster genaamd The God Of The Lost.

Naast deze film krijgen we binnenkort eerst nog ‘Doctor Sleep’ te zien met hoofdrolspeler Ewan McGregor, het vervolg op de klassieker ‘The Shining’. Er staat ook nog een nieuwe tv-reeks getiteld ‘Sleeping Beauties’ op het programma, waarin alle vrouwen op aarde plots in een doodse slaap vallen en de mannen alleen overblijven.

King is de laatste tijd bijzonder goed bezig wat verfilmingen betreft. Naast ‘It: Chapter Two’ kregen we dit jaar ook al de remake van ‘Pet Sematary’ te zien.