Gouden Beer-winnaar sleept overwinning in de wacht op 46ste editie Film Fest Gent Redactie

16 oktober 2019

20u30

Bron: Film Fest Gent 0 Film ‘Öndög’ van Gouden Beer-winnaar Wang Quan’an is op Film Fest Gent de winnaar geworden van de Grand Prix voor ‘Beste Film’. De Georges Delerue Prijs voor ‘Beste Muziek en Sound Design’ gaat dit jaar naar de mysterieuze thriller ‘Monos’ van Alejandro Landes, met muziek van Mica Levi.

Met de Grand Prix voor ‘Beste Film’ kaapt ‘Öndög’ de hoofdprijs van het festival weg, goed voor een distributiepremie van 20.000 euro ter ondersteuning van de Belgische release van de film en een mediacampagne van 27.500 euro.

‘Öndög’ van Wang Quan’an is een film over de levenscyclus, zij het in omgekeerde volgorde. De internationale jury, die dit jaar bestaat uit regisseur en voorzitter van de jury Joachim Lafosse, filmcriticus Guy Lodge, sound designer Midge Costin, regisseur Radu Jude en producers Fiorella Moretti en Dora Bouchoucha Fourati, hadden veel lof voor deze excentrieke contemplatie over leven en dood op de Mongoolse steppe.

Muziekprijs

‘Monos’ van Alejandro Landes, dat vorige week al de grote prijs won op het BFI London Film Festival, wordt gelauwerd met de Georges Delerue Prijs voor ‘Beste Muziek en Sound Design’. De score werd geschreven door de Britse muzikant Mica Levi. Aan de Georges Delerue Prijs is naast een distributiepremie van 10.000 euro ook een mediacampagne van 12.000 euro verbonden.

Daarnaast geeft de jury nog een speciale vermelding aan Pietro Marcello’s ‘Martin Eden’, de verfilming van de gelijknamige roman uit 1909 van de Amerikaanse auteur Jack London, over een zeeman die de literaire toer opgaat om te kunnen trouwen met een vrouw van hogere stand.