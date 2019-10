Gordon moest zaal verlaten tijdens vertoning van ‘Joker’, en hij is niet de enige: “Zo veel geweld, niet normaal” MVO

07 oktober 2019

14u00 0 Film De Nederlandse presentator Gordon heeft een voorstelling van ‘Joker’ verlaten omdat hij de film naar eigen zeggen te gewelddadig vond. “Ik begrijp dat men bang is dat dit aanzet tot geweld”, klinkt het. En hij is niet de enige, want er komen steeds meer meldingen binnen over bioscoopbezoekers die de nieuwste film van acteur Joaquin Phoenix halverwege verlaten.

“Voor het eerst in jaren weggelopen tijdens een film”, schrijft Gordon op Instagram. “Wat een zware, donkere film. Het staat buiten het magnifieke acteerwerk van Joaquin Phoenix, maar ik werd zo ongemakkelijk van zo veel geweld.”

“Als je goed in je vel zit moet je dit niet gaan kijken”, meent hij. “Ik begrijp dat men bang is dat dit aanzet tot geweld. Vreselijk vond ik het! Ik ga wel naar ‘Frozen 2'!”

Massaal de zaal uit

Ondanks de vele lovende kritieken van critici én het publiek, zijn er opvallend veel kijkers die de film niet konden smaken. “Walgelijk, zo veel expliciet geweld. Ziek, gestoord en donker”, klinkt het op Twitter. “Ik heb de zaal twaalf uur geleden verlaten en mijn lichaam en geest zijn nog altijd niet hersteld.”

Een andere Twitteraar schrijft dan weer: “Ik zag net een volledige familie de zaal uit lopen nadat de Joker iemand vermoordde.” Iemand anders zegt dat hij de film niet kon uitkijken omdat hij zelf iemand kent met mentale problemen. “Misschien was ik te naïef en besefte ik niet wat deze origin story zou inhouden. Het was veel te confronterend voor mij om te blijven kijken.”

Overdreven

Andere kijkers vinden zulke reacties dan weer overdreven. “Hebben al die mensen de korte inhoud wel gelezen? ‘Joker’ is nooit in de markt gezet als een doorsnee superheldenfilm, en al zeker niet als familiefilm. Geen probleem als je niet graag naar films met geweld en een donker thema kijkt, maar ga dan ook gewoon niet kijken!”

Copycats

In de Verenigde Staten maakt men zich vooral zorgen om mogelijke copycats, gezien er elementen in de film voorkomen (kostuums, maskers, ideologieën) die ziekte geesten zouden kunnen aanspreken. In 2012 schoot een man in Aurora verschillende mensen neer in een bioscoop tijdens een voorstelling van ‘The Dark Knight Rises’, een film waar de Joker ook in meespeelt. De schutter was gekleed als het personage. Veel Amerikanen zijn bang dat de nieuwe film ook tot incidenten zal leiden en verschillende bioscopen hebben extra beveiliging ingeschakeld.

Ondanks de ophef over de film ‘Joker’, is deze immens populair in de VS. Vorige vrijdag verdienden de makers bijna 40 miljoen dollar, omgerekend bijna 44 miljoen euro, aan bioscoopkaartjes voor de film. Dat maakt het de best verdienende opening ooit in oktober.