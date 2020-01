Golf van kritiek nu Polanski-film genomineerd is voor 12 ‘Franse Oscars’: “Jullie steunen een verkrachter” BDB

29 januari 2020

17u30

Bron: Guardian 0 Film Feministische actievoerders zijn niet te spreken over de nominaties van de Césars, de Franse Oscars. Roman Polanski’s laatste film ‘An Officer and a Spy’ is genomineerd in 12 categorieën en dat vinden ze niet kunnen. “Jullie prijzen op deze manier een verkrachter en misbruiker”, klinkt het fel.

Roman Polanski (86) vluchtte in 1978 van de VS naar Frankrijk nadat hij de verkrachting van een 13-jarig meisje had bekend. Sindsdien is hij op de vlucht voor de Amerikaanse justitie, ondanks verschillende pogingen om hem uitgeleverd te krijgen.

Ondanks deze hetze blijft Polanski ijverig films maken. Dat zijn laatste prent ‘An Officer and a Spy’ nu genomineerd is voor 12 Césars, onder andere in de belangrijke categorieën ‘beste film’ en ‘beste regisseur’, doet dan ook de wenkbrauwen fronsen. De film kende namelijk allesbehalve een vlekkeloze start. Net voor de release onthulde de fotografe Valentine Monnier dat Polanski haar verkracht heeft in een skiresort in Zwitserland toen ze 18 was. “Hij probeerde me een pilletje te geven en sloeg me”, vertelde ze.

Die beschuldigingen wierpen een donkere schaduw op de film. De promo werd beperkt en sommige vertoningen werden geannuleerd nadat feministische actievoerders de toegang tot de bioscoopzalen blokkeerden. Toch scoorde het historische drama goed aan de kassa, want er werden meer dan 1,5 miljoen tickets verkocht.

#MeToo

Volgens de actiegroep Osez Le Féminisme zijn de vele César-nominaties beschamend. “Polanski prijzen betekent zoveel als zijn slachtoffers het zwijgen opleggen. Hebben we dan niets geleerd van #MeToo? Terwijl in Amerika filmproducent Harvey Weinstein in de gevangenis dreigt te belanden en de Franse actrice Adèle Haenel openlijk getuigd heeft over haar aanranding, gaan de Césars een kindermisbruiker op de vlucht in de bloemetjes zetten.” Adèle Haenel, die ook genomineerd is voor een César in de categorie ‘beste actrice’, vertelde vorig jaar dat ze op haar twaalfde seksueel aangerand werd door de Franse regisseur Christophe Ruggia. De man is aangeklaagd, maar ontkent de aantijgingen.

De Franse filmacademie, die de nominaties kiest, liet in een reactie weten dat ze geen moreel oordeel vellen over regisseurs en de prijzen die ze uitdelen. Polanski zelf vertelde eerder in een interview dat de beweringen van Monnier niet correct zijn.