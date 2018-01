Zwarte jurken, activisten en een indrukwekkende Oprah Winfrey: Golden Globes in teken van #metoo-affaire IB

01u15 0 AFP Actrices Octavia Spencer (rechts) en een van Hollywoods meest openlijk feministische actrices, Jessica Chastain. "We zijn hier voor de Time's Up-beweging. We zijn solidair", zei Jessica Chastain, die genomineerd is voor haar rol in de film 'Molly's game'. Golden Globes Televisie- en filmsterren hebben deze nacht massaal gehoor gegeven aan de oproep om zich in het zwart te kleden voor de uitreiking van de Golden Globes. Ze protesteren zo tegen seksuele agressie, nu de Weinstein-affaire en de daaruit voortkomende #metoo-beweging Hollywood in de ban houdt. Oprah Winfrey zorgde voor kippenvel toen ze haar oeuvreprijs kwam ophalen. Ze stond stil bij het misbruik in Hollywood en droeg haar prijs op "aan elke vrouw die 'ik ook' durft te zeggen en elke man die durft te luisteren".

Dit jaar worden de Globes gepresenteerd door Seth Meyers. Het belooft de donkerste editie in jaren te worden: de #metoo-affaire, die Hollywood al maanden in zijn greep houdt, en onder meer producer Harvey Weinstein en acteur Kevin Spacey de kop kostte, werpt zijn schaduw over de normaal informele (want alcohol is toegestaan) uitreiking.

Rond 16 uur (1 uur 's nachts in België), een uur voor het begin van de tv-uitzending in het Beverly Hilton, bleek dat bijna niemand de oproep om zwart te dragen naast zich neer had gelegd. Een honderdtal actrices zaten achter het initiatief, onder wie Natalie Portman en Reese Witherspoon. Zij richtten ook de organisatie Time's Up op, om de verdediging van slachtoffers van seksuele agressie op het werk te financieren.

Onder de actrices die in het zwart verschenen, waren de openlijk feministische Jessica Chastain, Allison Brie, Catherine Zeta-Jones, Madeline Brewer, Lena Waithe, Reese Witherspoon, Eva Longoria, Salma Hayek en Ashley Judd en Sarah Paulson. Ook Meryl Streep, Michelle Williams, Emma Stone, Emma Watson en Viola Davis verschenen in het zwart, net als Claire Foy en Octavia Spencer.

(lees verder onder de foto's)

AFP Enkele sterren werden vergezeld door activisten, zoals Meryl Streep, die Ai-jen Poo met zich meebracht, de directrice van de Nationale Alliantie voor Huishoudelijke Werkers die opkomt voor slachtoffers van huiselijk geweld.

Getty Images Claire 'The Queen' Foy en Matt Smith.

AFP Actrice Viola Davis.

Getty Images Reese Witherspoon, Eva Longoria, Salma Hayek en Ashley Judd arriveren allemaal in het zwart bij de Golden Globes.

"Het gaat niet alleen om de mode of style. Dit is een moment van solidariteit. Deze keer kan de industrie niet van ons verwachten dat we braaf zijn en ‘een toneelstukje opvoeren’," zei actrice Eva Longoria.

Behalve zwarte kleding zullen de vrouwen ook een ander statement maken: vele actrices zullen in paren de rode loper betreden om onderlinge solidariteit uit te drukken. Ook zijn dit jaar activisten uitgenodigd, onder wie Tarana Burke, de oprichter van de #MeToo-beweging. Zij betrad samen met actrice Michelle Williams de rode loper.

REUTERS Activiste en grondlegger van de #metoo-beweging Tarana Burke en actrice Michelle Williams.

Getty Images Emma Stone verscheen samen met oud-tennisster en activiste Billie Jean King die ze speelt in de film 'Battle of the Sexes'.

Globally, violence against women and girls affects 1 in 3 women in their lifetime. #TimesUp pic.twitter.com/55MnFKwKo3 Emma Watson(@ EmmaWatson) link

Ook mannelijke acteurs toonden zich solidair met hun vrouwelijke collega's. Velen dragen op hun zwarte kostuum een button met daarop de tekst 'Time's Up', de naam van een beweging die niet alleen een einde wil maken aan het seksuele wangedrag in de filmindustrie, maar ook strijdt voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Sommige acteurs hadden hun traditioneel witte overhemd voor de gelegenheid ingeruild voor een zwart hemd.

AFP Zanger en acteur Justin Timberlake en actrice Jessica Biel arriveren samen op de rode loper. Timberlake hulde zich voor de gelegenheid volledig in het zwart.

"Geen seksuele intimidatie meer"

Ook gastheer Seth Meyers liet zich zoals verwacht, niet onbetuigd. ''Ik wens iedereen een heel gelukkig 2018, een jaar waarin marihuana eindelijk legaal werd, en seksuele intimidatie niet meer'', zo begon hij zijn openingsspeech.

''Voor de mannelijke genomineerden in de zaal is het de eerste keer in drie maanden dat ze niet bang hoeven te zijn wanneer ze hun naam horen noemen'', grapte hij. Harvey Weinstein kreeg ervan langs als de man die over 20 jaar eindelijk weer eens in het nieuws zou komen als de eerste Hollywood-producer die op zijn uitvaart onthaald zou worden met boe-geroep.

Oprah Winfrey: "De tijd van seksuele roofdieren zit erop!"

AP Oprah Winfrey droeg haar prijs op aan elke vrouw die 'ik ook' durft te zeggen en elke man die durft te luisteren".

De speech van Oprah Winfrey zal de geschiedenis ingaan als hét moment van de Golden Globes 2017. Oprah Winfrey kreeg uit handen van Rheese Whiterspoon de oeuvreprijs Cecil B. DeMille Award uitgereikt. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die een "buitengewone bijdrage” heeft geleverd aan de entertainmentwereld.

Vorig jaar kreeg actrice Meryl Streep de Award, wat niet onopgemerkt voorbij ging: Streep hield op het podium immers een vlammende speech waarin ze de vloer aanveegde met president Trump, evenwel zonder ook maar één keer diens naam te noemen.

“I want all of the girls watching here now to know, that a new day is on the horizon.” @Oprah accepts the 2018 Cecil B. de Mille award. #GoldenGlobes pic.twitter.com/hbquC1GBjm — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2018

Oprah Winfrey, die vooraf enkel kwijt wilde dat het een "grote eer" was om de prijs te krijgen, heeft de verwachtingen meer dan ingelost: in een krachtige toespraak haalde ze de zwarte acteur Sidney Poitier aan, die ze als klein meisje in 1964 op televisie een Oscar zag winnen. "Zijn shirt was wit, zijn huid was zwart. En ik had nog nooit een zwarte man zo geëerd zien worden. Ik ben me ervan bewust dat er op dit moment kleine meisjes kijken en zien hoe ik de eerste zwarte vrouw ben die deze prijs wint."

Oprah stond ook stil bij het misbruik in Hollywood dat dit jaar aan het licht is gekomen, en de #MeToo-beweging die daarop volgde. "Veel te lang zijn vrouwen die hun waarheid durfden te vertellen niet geloofd als ze zich uitspraken tegen de mannen met macht. Maar hun tijd zit er op. Hun tijd zit erop!", zei ze refererend aan de beweging 'Time's Up'.

REUTERS Oprah Winfrey.

Ook haalde ze het Recy Taylor aan, een zwarte vrouw die in de jaren veertig na een kerkbezoek werd verkracht door zes witte mannen. Van Taylors zoektocht naar gerechtigheid werd recent een indringende documentaire gemaakt. "Wat ik zeker weet is dat het uitspreken van de waarheid het belangrijkste wapen is dat we hebben", zei Oprah, die haar prijs opdroeg aan "elke vrouw die 'ik ook' durft te zeggen en elke man die durft te luisteren".

Sidney Poitier won de Cecil B. DeMille Award in 1982. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die een "buitengewone bijdrage" heeft geleverd aan de entertainmentwereld. Andere eerdere ontvangers van de oeuvreprijs zijn onder meer Walt Disney, Frank Sinatra, Doris Day en Robin Williams. Vorig jaar won Meryl Streep de oeuvreprijs.

Twitter ontplofte na de toespraak van Oprah en al snel werd de hashtag #Oprah2020 trending, mét de wens om zich verkiesbaar te stellen als de volgende president.

Oprah for President Oh Please Dennis Johnson(@ DennisJohnson22) link

Y’all I’m 99.9% sure @Oprah just declared her candidacy for 2020 with this speech and I could not be more here for it!!! “A new day is on the horizon!” #Oprah2020 Lisa Desmond(@ lisadesmond87) link

Well I think it’s clear Oprah just announced her candidacy #Oprah2020 pic.twitter.com/YbcY8dstGw Brittany Adelstein(@ BrittanyxAlyse) link

Oprah Winfrey just gave the most powerful speech I've ever heard. What a true inspiration. She made me cry the entire time. Amazing. ❤️🙏 #GoldenGlobes Ricky Davila(@ TheRickyDavila) link

Prijzen

Naast alle aandacht voor de #metoo-affaire, werden er uiteraard ook gewoon de 25 prijzen verdeeld door de buitenlandse pers in Hollywood, die de Globes organiseert.

De Golden Globe voor beste film ging naar Three billboards outside Ebbing, Missouri. De film over een onopgeloste moord werd geregisseerd door Martin McDonagh, die zelf ook was genomineerd. McDonagh zag de award voor beste regisseur aan zijn neus voorbij gaan, die werd gewonnen door Guillermo del Toro voor zijn film The Shape Of Water.

Frances McDormand, hoofdrolspeelster van Three billboards outside Ebbing, Missouri kreeg de prijs voor beste actrice. Lady Bird kreeg de prijs voor beste film in de categorie Comedy of Musical. Saoirse Ronan won een prijs voor haar titelrol in Lady Bird.

AFP The cast van'The Handmaid's Tale'.

Alexander Skarsgard en Nicole Kidman, die in Big Little Lies een getrouwd echtpaar spelen, hebben beiden een Golden Globe gewonnen voor hun rol in de HBO-serie. The Handmaid's Tale won in de categorie beste dramaserie. Elisabeth Moss mocht een Golden Globe in ontvangst nemen voor haar rol als Offred in de serie.

James Franco en Gary Oldman wonnen de belangrijkste acteursprijzen in de filmcategorieën. Franco kreeg de award voor beste acteur in een musical of comedy voor zijn rol als Tommy Wiseau in The Disaster Artist. De rol die Gary Oldman speelt in Darkest Hour werd bekroond met de prijs voor beste acteur in de categorie drama.

Een overzicht van alle winnaars vind je hier.

Kristien Gijbels-Morato Onze Hollywoodreporter Kristien zit vanavond voor u op de eerste rij.