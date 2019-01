VIDEO. Bohemian Rhapsody grote winnaar op de Golden Globes

JOLE

07 januari 2019

08u59

Bron: AP, Reuters, VTM NIEUWS 1

Bohemian Rhapsody, de film over Queen-zanger Freddie Mercury, is de grote winnaar van de Golden Globes. De film won de prijs voor beste film in de categorie drama en voor beste acteur in een drama. Een verrassing, want de film kreeg heel wat kritische recensies.

A Star Is Born met Bradley Cooper en Lady Gaga was de grote favoriet, maar won alleen de prijs voor beste nummer met Shallow. Girl van Lukas Dhont greep helaas naast de prijs voor beste anderstalige film.