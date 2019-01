Veel controversiële winnaars en teleurstelling voor Lady Gaga: alles wat je moet weten over de Golden Globes Tine Kintaert

07 januari 2019

06u13 0 Golden Globes Vannacht werd het awardseizoen van 2019 officieel op gang getrapt met de uitreiking van de Golden Globes. De prijzen, een belangrijke graadmeter voor de Oscars, werden voor de 76ste keer uitgereikt in het Beverly Hills Hotel. Grote winnaars van de avond waren ‘Bohemian Raphsody’, ‘Roma’ en ‘Green Book’. ‘Girl’, de bejubelde kortfilm van Lukas Dhont, greep helaas naast de prijs voor ‘beste anderstalige film’.

De show werd dit jaar aan elkaar gepraat door het duo Sandra Oh en Andy Samberg. De twee begonnen hun openingsmonoloog meteen met een aantal grappen over Kevin Hart, die heel even Oscarpresentator was maar zich terugtrok nadat enkele oude, homofobe tweets opdoken. Er werd ook geknipoogd naar de favoriete quote van Lady Gaga in interviews rond ‘A Star Is Born’, die haar vete met Madonna weer deed opwaaien.

Maar de keuze van Sandra Oh zorgde er ook voor dat een belangrijke, serieuzer onderwerp werd aangesneden: het gebrek aan diversiteit in Hollywoodproducties. Er werd vermeld hoe divers de nominaties dit jaar waren, ook al vertaalde zich dat niet naar de uiteindelijke winnaars. De verwachtingen werden ingelost voor ‘Green Book’, maar niet voor ‘Black Panther’ en ‘Crazy Rich Asians’. Sandra Oh, de eerste Globes-presentator van Aziatische afkomst, ging later op de avond wel nog met de Golden Globe voor ‘beste actrice in een televisiedrama’. Volgens haar werd er binnen haar gemeenschap veel gehuild om ‘Crazy Rich Asians’, de eerste grote Hollywoodproductie met een volledig Aziatische cast. “Omdat jezelf op het grote scherm zien heel emotioneel is, als je niet eens besefte dat je zo veel verdriet had dat dit nooit eerder was gebeurd.”

De grote winnaars

Dat ‘Bohemian Raphsody’, de muzikale biografie van Freddie Mercury, zowel met de Golden Globe voor ‘beste film (drama)’ als die voor ‘beste acteur in een drama’ naar huis ging, was een stevige verrassing. De prent werd immers, ondanks het succes bij het grote publiek, nagenoeg afgekraakt door de critici - iedereen had verwacht dat ‘A Star Is Born’ zou winnen in die categorieën.

Rami Malek droeg zijn award op aan Queen en Freddie Mercury in het bijzonder. “Je hebt me het plezier van mijn leven gegeven”, zei hij onder luid gejuich van de nog levende bandleden. “Ik zie je graag, jij knappe man. Deze is voor en door jou.” In beide speeches werd echter met geen woord gerept over regisseur Bryan Singer, die tijdens de productie ontslagen werd wegens bizar en excentriek gedrag - hij zou onder meer elektrisch materiaal naar het hoofd van Malek gegooid hebben toen die het niet met hem eens was. De man is wel in de credits blijven staan.

Ook ‘Roma’ mag zich een van de grote winnaars van de avond noemen. De Mexicaans-Amerikaanse zwart-witfilm kaapte de prijs van ‘beste anderstalige film’ weg voor de neus van ‘Girl’. Regisseur Alfonso Cuarón won later op de avond ook nog de Golden Globe voor ‘beste regie’. De film draait rond Cleo, een jonge huishoudster die werkt voor een familie uit de middenklasse in Mexico tijdens de jaren 1970, en is overigens te bekijken op Netflix. De kans dat de film ook een Oscar of twee in de wacht zal slepen, wordt hiermee alleen maar groter.

‘Green Book’ - een film over een zwarte, homoseksuele klassieke muzikant (gespeeld door Mahershala Ali) en zijn Italiaans-Amerikaanse chauffeur/lijfwacht (Viggo Mortensen) in de jaren ‘60 – sleepte drie belangrijke prijzen in de wacht. Ali won de award voor ‘beste acteur in een bijrol’, en de prent won ook ‘beste film (komedie)’ en ‘beste script’.

‘Green Book’ staat te boek als een van de favorieten voor de Oscars, maar is de laatste tijd ook het middelpunt van controverse. Zo gaat de film er prat op dat het verhaal gebaseerd is op waargebeurde feiten, maar de familie van Don Shirley (op wie het personage van Ali gebaseerd is) is allerminst te spreken over het resultaat. Ten eerste is Don maar een bijrol in de film, en de vriendschap tussen de muzikant en zijn chauffeur zou zwaar overdreven zijn. En toen Mortensen in een interview nogal onbeholpen probeerde uit te leggen dat de film racisme wil bestrijden en daarbij het n-woord volledig uitsprak, was het hek helemaal van de dam.

Producer Olivia Spencer kreeg achteraf in de persruimte nog een vraag over de heisa, maar wist alle controverse handig te omzeilen door te zeggen dat ze de familie van Shirley niet nog meer wilde schofferen.

En dan was er ook nog ‘The Assassination of Gianni Versace’, die Golden Globe voor ‘beste miniserie’ mee naar huis mocht nemen. De reeks draait om de moord op de beroemde modeontwerper, en tijdens de bedankingsspeech werd er opgeroepen om het belang van LGBTQ-representatie niet te onderschatten. “Onze show mag dan een historisch stuk zijn, we moeten zorgen dat krachten als homofobie niet historisch worden. We moeten blijven vechten tegen haat.”

Acteur Darren Criss - die zijn carrière zag openbloeien na ‘Glee’ - won later op de avond nog de award voor ‘beste acteur in een miniserie’.

Grote verliezer

‘A Star Is Born’ werd de afgelopen maanden gebombardeerd tot dé kanshebber van het awardseizoen, maar daar was vanavond weinig van te merken. Aan het begin van de show wist de prent nog de Globe voor ‘beste originele song’ weg te kapen (voor het nummer ‘Shallow’), maar daarna ging het allemaal bergaf. Bradley Cooper greep naast de prijzen voor ‘beste regie’ en ‘beste acteur in een drama’, en Lady Gaga zag de award voor ‘beste actrice in een drama’ aan haar neus voorbijgaan richting Glenn Close. ‘Beste film (drama)’ ging dan weer naar ‘Bohemian Raphsody’. De prent wist dus maar één van de vijf nominaties te verzilveren, wat weinig goeds voorspelt voor de Oscars.

