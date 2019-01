Veel controversiële winnaars en teleurstelling voor Lady Gaga: alles wat je moet weten over de Golden Globes Tine Kintaert

07 januari 2019

06u13 0 Golden Globes Vannacht werd het awardseizoen van 2019 officieel op gang getrapt met de uitreiking van de Golden Globes. De prijzen, een belangrijke graadmeter voor de Oscars, werden voor de 76ste keer uitgereikt in het Beverly Hills Hotel. Grote winnaars van de avond waren ‘Bohemian Raphsody’, ‘Roma’ en ‘Green Book’. ‘Girl’, de bejubelde kortfilm van Lukas Dhont, greep helaas naast de prijs voor ‘beste anderstalige film’.

De show werd dit jaar aan elkaar gepraat door het duo Sandra Oh (bekend van ‘Grey’s Anatomy’) en Andy Samberg. De twee begonnen hun openingsmonoloog meteen met een aantal grappen over Kevin Hart, die heel even Oscarpresentator was maar zich terugtrok nadat enkele homofobe tweets opdoken. Er werd ook geknipoogd naar de favoriete quote van Lady Gaga in interviews rond ‘A Star Is Born’, die haar vete met Madonna weer deed opwaaien.

Maar de keuze voor Sandra Oh zorgde er ook voor dat een belangrijk, serieuzer onderwerp werd aangesneden: het gebrek aan diversiteit in Hollywoodproducties. Er werd geprezen hoe divers de nominaties dit jaar waren, ook al vertaalde zich dat niet naar de uiteindelijke winnaars. De verwachtingen werden ingelost voor ‘Green Book’, maar niet voor ‘Black Panther’ en ‘Crazy Rich Asians’. Sandra Oh, de eerste Globes-presentator van Aziatische afkomst, ging later op de avond wel nog met de award voor ‘beste actrice in een televisiedrama’ naar huis. Volgens haar werd er binnen haar gemeenschap veel gehuild om ‘Crazy Rich Asians’, de eerste grote Hollywoodproductie met een volledig Aziatische cast. “Omdat jezelf op het grote scherm zien heel emotioneel is, als je niet eens besefte dat je zo veel verdriet had dat dit nooit eerder was gebeurd.”

De grote winnaars

Dat ‘Bohemian Raphsody’, de muzikale biografie van Freddie Mercury, zowel met de Golden Globe voor ‘beste film (drama)’ als die voor ‘beste acteur in een drama’ naar huis ging, was een stevige verrassing. De prent werd immers, ondanks het succes bij het grote publiek, nagenoeg afgekraakt door de critici - iedereen had verwacht dat ‘A Star Is Born’ zou winnen in die categorieën.

Rami Malek droeg zijn award op aan Queen en Freddie Mercury in het bijzonder. “Je hebt me het plezier van mijn leven gegeven”, zei hij onder luid gejuich van de nog levende bandleden. “Ik zie je graag, jij knappe man. Deze is voor en door jou.” In beide speeches werd wel met geen woord gerept over regisseur Bryan Singer, die tijdens de productie ontslagen werd wegens bizar en excentriek gedrag - hij zou onder meer elektrisch materiaal naar het hoofd van Malek gegooid hebben toen die het niet met hem eens was. De man is wel in de credits blijven staan.

Rami Malek dedicates his #GoldenGlobes award to Freddie Mercury pic.twitter.com/dlWw9W5wAS MTV NEWS(@ MTVNEWS) link

Ook ‘Roma’ mag zich een van de grote winnaars van de avond noemen. De Mexicaans-Amerikaanse zwart-witfilm kaapte de prijs van ‘beste anderstalige film’ weg voor de neus van ‘Girl’. Regisseur Alfonso Cuarón won later op de avond ook nog de Golden Globe voor ‘beste regie’. De film draait rond Cleo, een jonge huishoudster die werkt voor een familie uit de middenklasse in Mexico tijdens de jaren ‘70, en is overigens te bekijken op Netflix. De kans dat de film ook een Oscar of twee in de wacht zal slepen, wordt hiermee alleen maar groter.

‘Green Book’ - een film over de vriendschap tussen een zwarte, homoseksuele klassieke muzikant (gespeeld door Mahershala Ali) en zijn Italiaans-Amerikaanse chauffeur/lijfwacht (Viggo Mortensen) in de jaren ‘60 – sleepte drie belangrijke prijzen in de wacht. Ali won de award voor ‘beste acteur in een bijrol’, en de prent won ook ‘beste film (komedie)’ en ‘beste script’.

‘Green Book’ staat te boek (pun intended) als een van de favorieten voor de Oscars, maar is de laatste tijd ook het middelpunt van controverse. Zo gaat de film er prat op dat het verhaal gebaseerd is op waargebeurde feiten, maar de familie van Don Shirley (op wie het personage van Ali gebaseerd is) is allerminst te spreken over het resultaat. Ten eerste is Don maar een bijrol in de film, en de vriendschap tussen de muzikant en zijn chauffeur zou zwaar overdreven zijn. En toen Mortensen in een interview nogal onbeholpen probeerde uit te leggen dat de film racisme wil bestrijden en daarbij het n-woord volledig uitsprak, was het hek helemaal van de dam.

Producer Olivia Spencer kreeg achteraf in de persruimte nog een vraag over de heisa, maar wist alle controverse handig te omzeilen door te zeggen dat ze de familie van Shirley niet nog meer wilde schofferen.

Green Book executive producer Octavia Spencer opts not to answer a question (asked directly to her) about the disapproval of the movie from Don Shirley's family. #GoldenGlobes pic.twitter.com/dbUFruAeJm Ashley Lee(@ cashleelee) link

Vreemd genoeg ging ook Michael Douglas naar huis met enkele prijzen. Hij won de Globe voor ‘beste acteur in een komische serie’ voor ‘The Kominsky Method’. De reeks won ook ‘beste komische serie’. Een vreemde keuze, want de Netflix-reeks deed weinig stof opwaaien toen ze vorig jaar uitkwam en werd lauw onthaald bij de critici. Volgens velen is dit het grootste bewijs dat de Hollywood Foreign Press Association, die de Golden Globes kiest, weinig voeling heeft met het publiek.

HAD ANYONE EVER HEARD OF THE KOMINSKY METHOD BEFORE TONIGHT?!?!?!?!?!?! lizz mcnamara(@ lizzmcnamara) link

En dan was er ook nog ‘The Assassination of Gianni Versace’, die de Golden Globe voor ‘beste miniserie’ mee naar huis mocht nemen. De reeks draait rond de moord op de beroemde modeontwerper, en tijdens de bedankingsspeech werd er opgeroepen om het belang van LGBTQ-representatie niet te onderschatten. “Onze show mag dan een historisch verhaal zijn, we moeten zorgen dat krachten als homofobie niet historisch worden. We moeten blijven vechten tegen haat.”

Acteur Darren Criss - die zijn carrière zag openbloeien na ‘Glee’ - won later op de avond nog de award voor ‘beste acteur in een miniserie’.

Andere belangrijke Globes gingen naar Glenn Close (‘beste actrice in een drama’ voor ‘The Wife’), Christian Bale (‘beste acteur in een komedie’ voor zijn rol als Dick Cheney in ‘Vice’), Olivia Colman (‘beste actrice in een komedie’ voor haar rol als Queen Anne in ‘The Favourite’), Regina King (‘beste actrice in een bijrol’ voor ‘If Beale Street Could Talk’), Richard Madden (‘beste acteur in een dramareeks’ voor ‘The Bodyguard’) en Rachel Brosnahan (‘beste actrice in een komische serie’ voor ‘The Marvelous Mrs. Maisel’.

Verder ging ‘First Man’ nog naar huis met ‘beste originele soundtrack’ en ‘The Americans’ was de ‘beste dramaserie’.

Grote verliezer

‘A Star Is Born’ werd de afgelopen maanden gebombardeerd tot dé kanshebber van het awardseizoen, maar daar was vanavond weinig van te merken. Aan het begin van de show wist de prent nog de Globe voor ‘beste originele song’ weg te kapen (voor het nummer ‘Shallow’), maar daarna ging het allemaal bergaf. Bradley Cooper greep naast de prijzen voor ‘beste regie’ en ‘beste acteur in een drama’, en Lady Gaga zag de award voor ‘beste actrice in een drama’ aan haar neus voorbijgaan richting Glenn Close. ‘Beste film (drama)’ ging dan weer naar ‘Bohemian Raphsody’. De prent wist dus maar één van de vijf nominaties te verzilveren, wat weinig goeds voorspelt voor de Oscars.

De onderstaande foto, genomen op een voorgaande awardshow, kreeg ineens veel meer betekenis op Twitter:

De leukste momenten

‘Crazy Rich Asians’ mocht dan wel genomineerd zijn, in het verleden werden Aziatische rollen maar al te vaak aan blanke actrices gegeven. Presentatrice Sandra Oh kon het niet laten om in haar speech uit te halen de film ‘Aloha’, waarin Emma Stone de rol van Allison Ng vertolkt. De actrice verontschuldigde zich echter meteen door luid ‘I’m sorry’ te roepen, tot groot jolijt van de zaal.

Emma Stone yelling I'M SO SORRY to Sandra Oh after 'Aloha' joke is everything i needed tonight, thanks #GoldenGlobes pic.twitter.com/Wu44QiYFH7 emma stone daily(@ dailyemmastone) link

Jeff Bridges kreeg vannacht de Cecil B. DeMille Award voor zijn indrukwekkende carrière. Na een montage met zijn grootste rollen (die eindigde met ‘Surf’s Up’), ratelde de acteur een nogal warrige speech af – heel wat Twitteraars vermoeden dat hij zijn nervositeit op voorhand wegwerkte met wat (ongetwijfeld legaal verkregen) marihuana. Een sterk contrast met de afgelopen jaren, toen Meryl Streep en Oprah Winfrey hun speechtijd gebruikten om een sterke monoloog tegen ongewenste intimiteiten en het gebrek aan vrouwelijke rollen te brengen. Maar de verwarring op de gezichten van de aanwezige sterren was wel goud waard.

Amazing #GoldenGlobes tribute to the career of ‘The Dude,’ Jeff Bridges⁠ ⁠ pic.twitter.com/574UMW3kRI Culture Crave 🎥(@ CultureCrave) link

Julianne Moore is all of us during that Jeff Bridges speech. #GoldenGlobes pic.twitter.com/BmuTdEBG4Z Derek Lewis(@ dereklew) link

alan arkin listening to jeff bridges talk about ocean tankers is a mood pic.twitter.com/K7vfZewqoj David Mack(@ davidmackau) link

En laten we ook dit moment niet vergeten. Actrices Maya Rudolph en Amy Poehler mochten samen een award aankondigen, wat op de een of andere manier uitdraaide tot een aanzoek op het podium. Op Twitter wordt nu al opgeroepen om het duo volgend jaar te laten presenteren. Of misschien kunnen ze dat volgende maand al doen op de Oscars, die nog steeds geen presentator hebben.

Even the most special of moments can happen when Amy Poehler and Maya Rudolph present at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/9tzDMW4EUr Golden Globe Awards(@ goldenglobes) link

Sandwiches, een catfight en een watermeisje

Volgens verschillende geruchten deelde Melissa McCarthy tijdens de ceremonie sandwiches uit aan haar collega-acteurs en actrices. “Ik geef ze aan iedereen. Volgend jaar breng ik hotdogs”, aldus de vrolijke comedienne. Actrice Jessica Chastain vond het in ieder geval een geweldig idee. “Tegen dat wij op de rode loper kunnen vertrekken, is het diner al lang weer afgeruimd. We hebben altijd zo’n honger! Al vraag ik me wel af hoe ze het eten de zaal in heeft gekregen.” En ook Olivia Colman bedankte McCarthy voor de broodjes toen ze haar prijs voor ‘beste actrice in een komedie’ kwam ophalen. Die speech was overigens een van de meest eerlijke en ongekunstelde momenten van de avond.

Hollywood zou Hollywood niet zijn zonder een catfight tussen twee actrices. Vanavond vergat Chrissy Metz even dat haar microfoon nog aanstond, waardoor haar boodschap dat ‘Alison Brie zo’n bitch is’ de ether werd ingestuurd. Die werd niet veel later op de hoogte gebracht van de uitspraak en snapte er niets van. “Ik heb haar net begroet op de rode loper en gezegd hoe mooi ik haar jurk vond!” Metz ontkent intussen het hele verhaal en noemt het ‘gefabriceerd’.

Here’s Chrissy Metz calling Alison Brie a “bitch,” not knowing her mic is still on. #GoldenGlobes pic.twitter.com/YfkPJhcwI4 Ryan Schocket(@ RyanSchocket) link

Just asked Alison Brie about this. She had not heard about Metz’s comments and seemed very confused by the entire matter. “But why?,” she asked. “I know her. I saw her on the carpet and I told her how beautiful she looked.” https://t.co/B7zmEB009s Nicole Sperling(@ nicsperling) link

It’s terribly unfortunate anyone would think much less run a story that was completely fabricated! I adore Alison and would never say a bad word about her, or anyone! I sure hope she knows my heart. https://t.co/IdeN2x2j9q Chrissy Metz(@ ChrissyMetz) link

Maar de échte ster van de avond is nu al het promomeisje dat Fiji-water uitdeelde op de rode loper en zo op de achtergrond van veel sterrenfoto’s figureert. De jongedame heeft nu al haar eigen Twitter-account.

This woman holding FIJI Water at the #GoldenGlobes truly came to SERVE. pic.twitter.com/Aln54zOhKY E! News(@ enews) link

She got mad because I got all the attention... Chillax, Nics. #GoldenGlobes pic.twitter.com/R2lvKYsrdS FIJI Water Girl 💧(@ watergirlGG) link