Sterren eten glutenvrij op de Globes (maar wat goudpoeder gaat er wel in) NVDL & MVO

07u29 0 Photo News Mariah Carey Golden Globes Moet het verbazen? De sterren krijgen, geheel volgens hun heersende dieetvoorkeuren, een glutenvrij menu voorgeschoteld op de Globes.

De chef van het Beverly Hilton Hotel, waar het diner en de show doorgaan, voorziet voor de 1.400 gasten als voorgerecht Italiaanse burrata-kaas met geroosterde pompoen, afgewerkt met bloemen, als hoofdgerecht Chileense zeebaars met bietjes en olijventapenade, en als dessert crème brûlée met goudpoeder. Dat alles moet wel aan een redelijk tempo worden opgegeten, want ‘the show must always go on’: de gasten krijgen 25 minuten voor het voorgerecht, 24 minuten voor het hoofdgerecht, en 15 minuten voor het dessert. Er zijn voor de crème van Hollywood ook veganistische gerechten voorzien, alsook gerechten zonder koolhydraten, maar daar lijkt de Italiaanse chef, Alberico Nunziata, zelf niet zo’n fan van: “Kaas maakt een mens gelukkig! En je hebt koolhydraten nodig voor energie.”