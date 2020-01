Russell Crowe kaart dramatische situatie Australië aan na Golden Globe-winst IB

Bron: ANP/BuzzE, Belga 0 Golden Globes Russell Crowe was zondagavond niet bij de uitreiking van de Golden Globes, maar wist met een boodschap toch een statement te maken na zijn winst in de categorie beste acteur in een miniserie of televisiefilm.

De acteur was thuisgebleven in het door bosbranden geteisterde Australië. “Vergis je niet, de tragedie die zich momenteel afspeelt in Australië komt door klimaatverandering”, zei Crowe, in een verklaring die werd voorgelezen door Jennifer Aniston. “We moeten iets doen met alle wetenschap die we hebben, ons wereldwijd richten op groene energie en onze unieke en geweldige planeet respecteren.”

Crowe won zijn Golden Globe voor het vertolken van Fox News-ceo Roger Ailes in miniserie The Loudest Voice. De acteur werd geboren in Nieuw-Zeeland, maar ziet Australië als zijn thuis. Volgens Variety wordt ook een van zijn huizen bedreigd door de branden in het land.

lees verder onder de foto:

‘Parasite’ beste niet-Engelstalige film

De langspeelfilm Parasite van de Zuid-Koreaan Bong Joon-ho heeft in Los Angeles de Golden Globe voor beste niet-Engelstalige film in de wacht gesleept.

De tragikomische film, die vorig jaar de Gouden Palm won in Cannes, vertelt het verhaal van het dagelijkse leven van een Zuid-Koreaanse familie van wie de leden allemaal werkloos zijn. Op een dag slaagt de zoon erin om privélessen Engels te mogen geven bij een steenrijke familie. De hoofdrollen in het familiedrama worden gespeeld door Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Jang Hye-jin, Choi Woo-shik en Park So-dam.