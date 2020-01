Russell Crowe kaart dramatische situatie Australië aan en Scarlett Johansson grijpt ernaast: alles wat je moet weten over de Golden Globes MVO/IB

06 januari 2020

03u40

Bron: ANP/BuzzE, Belga 0 Showbizz Vannacht was het weer zover: de Golden Globe awards werden uitgereikt. Zoals gewoonlijk was de show weer tot aan de nok gevuld met opvallende celebrity statements en iconische momenten. Dit is alles dat je moet weten op een rijtje.

Presentator Ricky Gervais, die al jaar en dag de gastheer van dienst is tijdens de Globes, was in vorm. Zo goed als elke aanwezige celeb moest eraan geloven, en vooral Leonardo DiCaprio was het slachtoffer van zijn grapjes: “De première van ‘Once Upon A Time In Hollywood’ duurde maar liefst drie uur... Dus aan het eind van de film, vond Leo zijn date plots te oud voor hem.” Daarmee verwijst hij naar het feit dat DiCaprio meestal veel jongere modellen datetet. “Zelfs prins Andrew had zoiets van: komaan Leo, je bent al vijftig!”

‘Once Upon A Time In Hollywood’ deed het vannacht wel héél goed. Niet alleen won Brad Pitt de award voor ‘Beste Acteur', maar de prent won ook de prijs voor ‘Beste Film’ in de categorie ‘Musical of Komedie’.

Russell Crowe was zondagavond niet bij de uitreiking van de Golden Globes, maar wist met een boodschap toch een statement te maken na zijn winst in de categorie beste acteur in een miniserie of televisiefilm.

De acteur was thuisgebleven in het door bosbranden geteisterde Australië. “Vergis je niet, de tragedie die zich momenteel afspeelt in Australië komt door klimaatverandering”, zei Crowe, in een verklaring die werd voorgelezen door Jennifer Aniston. “We moeten iets doen met alle wetenschap die we hebben, ons wereldwijd richten op groene energie en onze unieke en geweldige planeet respecteren.”

Crowe won zijn Golden Globe voor het vertolken van Fox News-ceo Roger Ailes in miniserie ‘The Loudest Voice’. De acteur werd geboren in Nieuw-Zeeland, maar ziet Australië als zijn thuis. Volgens Variety wordt ook een van zijn huizen bedreigd door de branden in het land.

lees verder onder de foto:

‘Marriage Story’ wordt grote verliezer

Scarlett Johansson ging dan toch niet met de Golden Globe voor ‘Beste Actrice’ aan de haal. Sinds de release van ‘Marriage Story’ in december, werd zijn plots gekatapulteerd tot één van de topfavorieten. Toch ging het beeldje alsnog naar Renée Zellweger, voor haar hoofdrol in ‘Judy’, een prent over het leven van Judy Garland.

‘Marriage Story’ werd uiteindelijk de grote verliezer van de avond, over de hele lijn. Ook Adam Driver kon zijn nominatie voor ‘Beste Acteur’ niet verzilveren, en de award voor ‘Beste Dramafilm’ ging naar ‘1917'. Enkel Laura Dern won wél haar beeldje voor ‘Beste Actrice in een Bijrol’.

Awkwafina schreef geschiedenis tijdens deze editie van de Golden Globes. Ze is de eerste Aziatische actrice de een Golden Globe kreeg voor een hoofdrol.

Ze won dankzij haar rol in ‘The Farewell’. De film gaat over een Chinese familie die afscheid neemt van de oma, die zelf niet weet dat ze terminaal ziek is. De actrice, die eigenlijk Nora Lum heet, noemde het geweldig dat ze voor het eerste keer bij de Golden Globes was en nog een award won ook. Ze grapte over het beeldje: “Als het ooit bergafwaarts gaat met mijn carrière, dan kan ik deze nog verkopen.”

‘Parasite’ beste niet-Engelstalige film

De langspeelfilm Parasite van de Zuid-Koreaan Bong Joon-ho heeft in Los Angeles de Golden Globe voor beste niet-Engelstalige film in de wacht gesleept.

De tragikomische film, die vorig jaar de Gouden Palm won in Cannes, vertelt het verhaal van het dagelijkse leven van een Zuid-Koreaanse familie van wie de leden allemaal werkloos zijn. Op een dag slaagt de zoon erin om privélessen Engels te mogen geven bij een steenrijke familie. De hoofdrollen in het familiedrama worden gespeeld door Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Jang Hye-jin, Choi Woo-shik en Park So-dam.