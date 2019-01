Onze vrouw in Hollywood blikt terug op de Golden Globes: “De sterren waren echt opvallend braaf” TK

07 januari 2019

11u53 0 Golden Globes Ziezo, de uitreiking van de 76ste Golden Globes zit er alweer op. Wij volgden het reilen en zeilen van de awards vanuit België, maar onze Hollywood-reporter Kristien Gijbels – die als lid van de Hollywood Foreign Press Association zelf mocht meestemmen voor de Globes - maakte alles live mee vanuit de zaal. Ze blikt terug op een aantal verrassende winnaars en vooral een heel brave show.

De overwinning van ‘Bohemian Raphsody’ en ‘Green Book’ was voor mij een echte verrassing. Ik vond de film over Freddie Mercury persoonlijk wel de beste prent van het jaar, maar ik had verwacht dat ‘A Star Is Born’ en ‘Vice’ (met Christian Bale als Dick Cheney) veel meer prijzen zouden winnen. En ook de prijs voor ‘beste regie’ voor ‘Roma’ had ik niet zien aankomen. Ik ben benieuwd hoe dat de Oscarnominaties later deze maand zal beïnvloeden. Maar ik durf nu al te voorspellen dat ‘Roma’ zal winnen in alle categorieën waarin hij genomineerd zal worden.

Verder vond ik de Globes dit jaar een opvallend brave en rustige bedoening. Het is de eerste keer in vijf jaar dat alles zo kalm verloopt, zowel tijdens de awardshow als op de afterparty’s. Normaal drinken veel sterren zich een stuk in hun kraag en zie je gegarandeerd dronken mensen rondstommelen, maar dit jaar heeft iedereen zich netjes ingehouden.

Vestimentaire problemen

Bij de sterren mocht het dan wat saaier zijn dan voorgaande jaren, zelf kan ik spreken van een geslaagde avond. Als lid van de HFPA mag ik drie gasten meenemen naar de uitreiking, en dit jaar zijn mijn drie beste vriendinnen uit België overgevlogen. We hebben ons samen gezellig klaargemaakt en hebben na de show nog alle belangrijke afterparty’s afgeschuimd: die van Fox, Warner Bros., Netflix en HBO. Gelukkig bevinden die zich allemaal in hetzelfde hotel – het Beverly Hills Hotel, waar de uitreiking ook plaatsvond – dus kan je makkelijk van de ene naar de andere party lopen.

Ik kreeg ook veel complimentjes over mijn jurk, iets waar ik heel blij om ben, want ik heb die in allerijl op Asos besteld. Ik zou eigenlijk een jurk dragen van Carmen Volc, het modelabel van de Vlaamse ontwerpster Bianca Samyn. Zij heeft voor mij een prachtige creatie gemaakt, die helaas werd tegengehouden bij de douane in Kentucky. Ze weigeren de jurk vrij te geven tot de problemen rond de importkosten – de jurk heeft een waarde van 3.000 dollar – opgelost zijn. Het kledingstuk moest vorige donderdag toekomen, maar is intussen nog steeds niet aangekomen. Doodjammer, maar ach, dan weet ik alvast wat ik moet aantrekken op de Oscars.