Exclusief voor abonnees Onze Hollywoodvrouw achter de schermen van de Golden Globes: "Beyoncé wil per se iemand om haar jurk te dragen" Lorenzo Veppi

04 januari 2020

07u20 0 Golden Globes De Golden Globes openen morgen traditioneel het awardseizoen. Onze Hollywoodreporter Kristien Gijbels zetelt al enkele jaren in het comité, maar mocht dit jaar voor het eerst meehelpen bij de organisatie. "Beyoncé had ontzettend veel eisen", zegt ze.

"Dit is het eerste jaar dat ik achter de schermen werk", vertelt Kristien. "Ik ben al zes jaar lid van de Hollywood Foreign Press Association, het comité van journalisten die hun stem uitbrengen op de Golden Globes. De voorzitter vroeg dit jaar of ik wilde meewerken aan de show, om zo de kneepjes van het vak te leren. Ik ben intussen al drie weken bezig."

Puzzelen met tickets

Liefst 1.300 mensen zijn morgen aanwezig op de uitreiking. "Ik sta in voor de ticketing", zegt Kristien. "Elk ticket dat geprint wordt, gaat via mij. Ik steek ze in een envelop en zorg ervoor dat ze bezorgd worden aan de juiste mensen. Het lijkt makkelijk, maar het is soms om gek van te worden." De aanwezige sterren kunnen dan ook heel wat eisen stellen. "Alle sterren een plaats geven aan tafel: dat is een puzzel vanjewelste." Er zijn dan ook mensen die niet bij elkaar willen zitten, of net wél. "Bob Iger, bijvoorbeeld, de grote baas van Disney, wil zeker bij Beyoncé aan tafel zitten omdat ze genomineerd is voor 'The Lion King'."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis