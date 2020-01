Jennifer Anistons reactie op speech Brad Pitt gaat de wereld rond TDS

06 januari 2020

11u53

Bron: NBC 0 Golden Globes Het Amerikaanse prijzenseizoen is weer geopend. Vannacht werden voor de 77e keer de Golden Globes uitgereikt, de beeldjes voor de beste films en tv-series van het afgelopen jaar. Het werd een onvergetelijke editie, met veel merkwaardige momenten en opvallende speeches, waaronder die van Brad Pitt (56). Al is het toch vooral de reactie van zijn ex-vrouw Jennifer Aniston (50) die als een lopend vuurtje de ronde gaat en het internet verovert.

Voor wie de awardshow compleet gemist heeft: Brad Pitt ging aan de haal met de prijs voor ‘Beste mannelijke Bijrol’ voor zijn rol in ‘Once Upon a Time in Hollywood’. Een mooie prestatie, waarmee de acteur uiteraard tevreden was. Tijdens zijn speech bedankte Brad zijn entourage, onthulde hij dat hij een bijnaam heeft voor Leonardo DiCaprio én maakte hij ook een grapje over zijn liefdesleven in de schijnwerpers. “Ik wilde mijn moeder meenemen, maar dat kon niet”, lachte Pitt. “Omdat ze beweren dat ik aan het daten ben met iedere vrouw waar ik naast sta. Het zou dus ronduit ongemakkelijk zijn.”

Aan het liefdesleven van Brad Pitt hebben de media al jaren een vette kluif. Nog tijdens zijn huwelijk met Jennifer Aniston liep de acteur op de filmset van ‘Mr. & Mrs. Smith’ zijn toekomstige vrouw Angelina Jolie tegen het lijf. Ze werden smoorverliefd, waarna de relatie van Aniston en Pitt ontplofte. Aniston bleef in 2005 ontroostbaar achter, maar de wereld bleef steeds hopen op een verzoening. Zelf anno 2019 - 14 jaar na hun scheiding - duiken met de regelmaat van een klok geruchten op dat de twee hun huwelijk alsnog een nieuwe kans zouden willen geven.

Veelzeggende reactie

Logisch dus, dat de camera’s tijdens de speech van Brad ook op Jennifer Aniston werden gericht. Haar veelzeggende uitdrukkingen en sprekende lichaamstaal gaan inmiddels de wereld rond: er kwamen getuite lippen, fonkelende ogen en een brede grijns aan te pas toen Pitt al grappend zijn liefdesleven aanhield. Het gevolg liet niet lang op zich wachten: Jennifers reactie doet de geruchtenmolen over een liefdevolle verzoening weer op volle toeren draaien.

Onlangs werd dat vermoeden trouwens nog meer aangewakkerd, door de aanwezigheid van Brad op Jennifer’s kerstfeestje. Tijdens de feestdagen werd de acteur gezien bij zijn ex-vrouw thuis, waar hij samen met andere A-sterren het kerstseizoen inluidde. Volgens ooggetuigen arriveerde Brad als één van de eersten en vertrok hij nadat de meeste gasten het feest al verlaten hadden. Het was bovendien al de tweede keer in korte tijd dat de voormalig geliefden samen waren. Zo was Brad eerder dit jaar ook aanwezig bij de 50e verjaardag van Jennifer.

Hoe zit het nu?

Toch zijn én blijven ze volgens hun entourage enkel vrienden. “Ze gaan goed met elkaar om, maar zijn de afgelopen 15 jaar elk hun eigen weg gegaan”, klinkt het. “In die periode hebben ze de strijdbijl begraven en vinden ze het leuk om in elkaars gezelschap te verkeren als goede vrienden. Ze wensen elkaar niets dan het beste toe.”

Iets wat ook Brad zelf beaamde op de rode loper van de Golden Globes: “Ik ben Jen hier tegen het lijf gelopen, we zijn nog steeds bevriend”, zei hij. “Het was de tweede belangrijkste reünie van haar afgelopen jaar. Eerst was er die van ‘Friends’ en nu was er deze.”

