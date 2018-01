Grote Globes-winnaar 'The Handmaid's Tale' alweer beste dramaserie MVO

06u26 0 AFP Bruce Miller and Elisabeth Moss Golden Globes ' The Handmaid's Tale' heeft zondag de Golden Globe voor beste dramaserie gewonnen. De serie, gebaseerd op het boek van Margaret Atwood, won die prijs ook al tijdens de uitreiking van de Emmy's in september.

Ook Elisabeth Moss viel opnieuw in de prijzen voor haar werk in The Handmaid's Tale. Ze mocht in Beverly Hills een Golden Globe in ontvangst nemen voor haar rol als Offred in de serie, die zich afspeelt in een dystopische toekomst waarin vruchtbare vrouwen worden gedwongen kinderen te baren voor de machthebbers.

Na het winnen van de Globe voor beste dramaserie stond showrunner Bruce Miller stil bij "iedereen daarbuiten die hard werkt om The Handmaid's Tale geen realiteit te laten worden. Hartelijk dank daarvoor."