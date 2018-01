Golden Globes voor underdogs McDormand en Ronan MVO

Getty Images Saoirse Ronan Golden Globes De prijzen voor beste filmactrices zijn zondag bij de Golden Globes uitgereikt aan de bij ons relatief onbekende Frances McDormand en Saoirse Ronan.

McDornand werd bekroond voor haar rol in 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'. Bij haar speech na het ontvangen van de award voor beste drama werd het geluid een paar keer weggedraaid toen zij de politieke situatie in de VS en het seksueel misbruik in Hollywood met enige krachttermen besprak.

Ronan won voor haar titelrol in 'Lady Bird'. Ze gaf in haar toespraak wat extra aandacht aan haar moeder, die de ceremonie en de winst van haar dochter moest volgen via Facetime. Ook prees ze 'Lady Bird'-regisseur Greta Gerwig en bedankte ze "alle vrouwen in mijn leven die me elke dag weer steunen."