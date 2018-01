Dit zijn ze dan: alle winnaars van de Golden Globes MVO

06u01 174 Getty Images Golden Globes 2018, Big Little Lies cast Golden Globes Vannacht vond de uitreiking van de Golden Globes plaats in LA. Een opvallend feest in het teken van #metoo, waar uiteraard tussen statements door ook met prijzen gegooid werd. Dit zijn alle winnaars op een rij.

Beste actrice in een serie van bepaalde duur: Nicole Kidman

Kidman won het in deze categorie van Reese Witherspoon (Big Little Lies) Jessica Lange (Feud: Bette and Joan), Susan Sarandon (Feud: Bette and Joan)en Jessica Biel (The Sinner). Ze kreeg de prijs voor haar rol in 'Big Little Lies.

Beste acteur in een bijrol (film, drama): Sam Rockwell

Hij kreeg de prijs voor zijn rol in 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'. Zijn concurrenten waren Willem Dafoe (The Florida Project), Armie Hammer (Call Me by Your Name), Richard Jenkins (The Shape of Water) en Christopher Plummer (All the Money in the World).

Beste actrice in een TV-serie (musical/comedy): Rachel Brosnahan

Brosnahan mag de Globe mee naar huis nemen dankzij 'The Marvelous Mrs. Maisel'. Ook Pamela Adlon (Better Things) Alison Brie (GLOW), Issa Rae (Insecure) en Frankie Shaw (SMILF) kwamen in aanmerking voor de award.

Beste actrice in een TV-serie (drama): Elisabeth Moss

De actrice won haar Globe voor een verpletterende hoofdrol in 'The Handmaid’s Tale'. De show, die gebaseerd is op het boek van de Canadese schrijfster Margaret Atwood, wint ook de prijs voor beste dramaserie. The Handmaid's Tale won die prijs ook al tijdens de uitreiking van de Emmy's in september. Elisabeth Moss mocht in Beverly Hills een Golden Globe in ontvangst nemen voor haar rol als Offred in de serie, die zich afspeelt in een dystopische toekomst waarin vruchtbare vrouwen worden gedwongen kinderen te baren voor de machthebbers.

Ze won van collega's Claire Foy (The Crown), Katherine Langford (13 Reasons Why), Maggie Gyllenhaal (The Deuce) en Caitriona Balfe (Outlander).

Beste acteur in een TV-serie (drama): Sterling K. Brown

Zijn rol in 'This Is Us' leverde hem een verzilvering van zijn nominatie op. Daarmee liet hij Freddie Highmore (The Good Doctor), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Jason Bateman (Ozark) en Liev Schreiber (Ray Donovan) achter zich.

Beste TV-serie (drama): The Handmaids' Tale

Net als haar hoofdrolspeler Elisabeth Moss krijgt ook de serie zelf een Golden Globe mee naar huis. Helaas kunnen 'This Is Us', 'The Crown', 'Game of Thrones' en 'Stranger Things' daardoor niet hetzelfde zeggen. De serie past goed in het #metoo kader, gezien het verhaal waarschuwt voor een duistere toekomst waarin vrouwen enkel nog worden gebruikt voor de voortplanting.

Beste acteur in een bijrol in een TV-serie van bepaalde duur: Alexander Skarsgard

Skarsgard viel in de prijzen dankzij zijn rol als misbruikende echtgenoot Perry in 'Big Little Lies'. Ook zijn tegenspeelster Nicole Kidman verzilverde haar nominatie. Skarsgard was genomineerd naast Christian Slater (Mr. Robot), David Harbour (Stranger Things), Alfred Molina (Feud: Bette and Joan) en David Thewlis (Fargo).

Beste originele soundtrack: Alexandre Desplat (The Shape of Water)

Desplat won van Carter Burwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Jonny Greenwood (Phantom Thread), John Williams (The Post) en Hans Zimmer (Dunkirk).

Beste originele nummer: 'This Is Me' uit 'The Greatest Showman'

Andere genomineerde nummers waren ' Home' (Ferdinand), Mighty River (Mudboumd), Remember Me (Coco), The Star (The Star).

Beste acteur (comedy/musical): James Franco

Franco won dankzij zijn rol in 'The Disaster Artist'. Naast hem waren ook Steve Carell (Battle of the Sexes), Ansel Elgort (Baby Driver), Hugh Jackman (The Greatest Showman) en Daniel Kaluuya (Get Out) genomineerd.

Beste actrice in een bijrol in een TV-serie van bepaalde duur: Laura Dern

Weeral een prijs voor 'Big Little Lies'. Daarmee steekt Dern Ann Dowd (The Handmaid’s Tale), Chrissy Metz (This Is Us), Michelle Pfeiffer (The Wizard of Lies) en Shailene Woodley (Big Little Lies) voorbij.

Beste animatiefilm: 'Coco'

In de categorie waren ook 'The Boss Baby', 'The Breadwinner', 'Ferdinand' en 'Loving Vincent' genomineerd.

Beste actrice in een bijrol (drama): Allison Janney

Allison Janney wint tegen alle verwachtingen in de prijs voor beste actrice in een bijrol in een film voor haar rol in I, Tonya.

Haar concurrenten: Mary J. Blige (Mudbound), Hong Chau (Downsizing), Laurie Metcalf (Lady Bird) en Octavia Spencer (The Shape of Water).

Beste screenplay: ' Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'

Andere genomineerde films in deze categorie waren 'The Shape of Water', 'Lady Bird', 'The Post' en 'Molly’s Game'.

Beste buitenlandse film: ' In the Fade'

De film won het van 'A Fantastic Woman', 'First They Killed My Father', 'Loveless' en 'The Square'.

Beste acteur in een miniserie of TV-film: Ewan McGregor

De acteur won dankzij zijn rol in 'Fargo'. Ook Robert De Niro (The Wizard of Lies), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Jude Law (The Young Pope) en Geoffrey Rush (Genius) kwamen in aanmerking.

Best TV-serie (comedy): ' The Marvelous Mrs. Maisel'

Andere genomineerde series waren 'Black-ish', 'Master of None', 'SMILF' en 'Will & Grace'.

Best acteur in een TV-serie (musical/comedy): Aziz Ansari

Ansari kreeg de award voor zijn rol in 'Master of None'. Zijn collega's Anthony Anderson (Black-ish), Kevin Bacon (I Love Dick), William H. Macy (Shameless) en Eric McCormack (Will & Grace) beten in het stof.

Beste filmregisseur: Guillermo del Toro

Regisseur del Toro verzilverde zijn nominatie voor 'The Shape of Water'. Naast hem waren ook Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Christopher Nolan (Dunkirk), Ridley Scott (All the Money in the World) en Steven Spielberg (The Post) genomineerd.

Best miniserie of TV-film: ' Big Little Lies'

'Big Little Lies' wordt daarmee één van de grote winnaars van de avond. Andere nominaties gingen naar 'Bette and Joan', 'Fargo', 'Top of the Lake: China Girl' en 'The Sinner'.

Beste actrice in een film (comedy/musical): Saoirse Ronan

Ronan won de Globe voor haar hoofdrol in 'Lady Bird'. Judi Dench (Victoria & Abdul), Margot Robbie (I, Tonya), Emma Stone (Battle of the Sexes) en Helen Mirren (The Leisure Seeker) deden het haar niet na.

Beste film (comedy/musical): 'Lady Bird'

Alweer een Golden Globe voor 'Lady Bird'. Andere genomineerde films waren 'The Disaster Artist', 'Get Out', (The Greatest Showman' en 'I, Tonya'.

Beste acteur (drama): Gary Oldman

Oldman schitterde in 'Darkest Hour'. Zijn concurrenten waren Timothée Chalamet (Call Me by Your Name), Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.), Tom Hanks (The Post) en Daniel Day-Lewis (Phantom Thread).

Beste actrice (drama): Frances McDormand

Opvallend veel prijzen voor 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri', waaronder nu ook de gegeerde award voor beste actrice. Jessica Chastain (Molly’s Game), Sally Hawkins (The Shape of Water), Meryl Streep (The Post) en Michelle Williams (All the Money in the World) konden hun nominatie niet verzilveren.

Beste film (drama): Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Ook de meest gegeerde prijs van de avond ging naar 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'. Daarmee blijven films als 'Dunkirk', 'The Post', 'The Shape of Water' en 'Call Me by Your Name' met spijt achter.