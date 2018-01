Alexander Skarsgård heeft gênant momentje tijdens speech: "Het is niet dat je méér talent hebt, Nicole" MVO

07u18 0 Golden Globes Alexander Skarsgård won de Golden Globe voor beste acteur in een miniserie. Zijn tegenspeelster Nicole Kidman won diezelfde award voor beste actrice, en dus wilde hij haar bedanken. Al had hij daar op voorhand blijkbaar niet zo goed over nagedacht.

Skarsgård wilde Kidman in het bijzonder bedanken, omdat hij vaak samen met haar op de set van 'Big Little Lies' had gestaan. Hij realiseerde zich echter in het midden van zijn speech dat dat wel eens verkeerd zou kunnen overkomen bij de andere actrices van de show. Dus verduidelijkte hij ietwat ongemakkelijk "het is niet omdat ze meer talent heeft. De andere dames zijn ook geweldig. Ik heb gewoon het vaakst met Nicole op de set gestaan."

Richard Shotwell/Invision/AP Alexander Skarsgard