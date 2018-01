Afwezige Weinstein wordt belachelijk gemaakt op de Globes: "Laten we het hebben over die olifant..." MVO

09u43 0 REUTERS Seth Meyers Golden Globes Seth Meyers presenteerde dit jaar de Golden Globes, en daar hoort zoals altijd een monoloog aan het begin van de show bij. Meyers wist perfect waar de avond om draaide: vrouwenrechten en het misbruik in Hollywood. Daar speelde hij dan ook gretig op in.

"Laten we het hebben over de olifant die níet in de zaal is", stak Meyers van wal. "Harvey Weinstein. Harvey is niet hier vanavond. Ik heb geruchten gehoord dat hij niet makkelijk is om mee samen te werken... Geen zorgen, over twintig jaar zien we hem weer terug als de eerste man die wordt uitgejoeld wanneer zijn overlijdensbericht verschijnt." Daarmee verwijst Meyers naar de slideshow met foto's van bekende personen die dat jaar overleden die traditioneel op de awardshow wordt vertoond.

Verder stak hij ook nog de draak met Donald Trump en Kevin Spacey. Zijn volledige monoloog kan u hieronder bekijken.