'Big Little Lies' gaat met grote awards aan de haal tijdens Golden Globes

'Big Little Lies' cast. Golden Globes Hoogdagen voor 'Big Little Lies': Alexander Skarsgard en Nicole Kidman, die een getrouwd echtpaar spelen, hebben beide een Golden Globe gewonnen voor hun rol. Laura Dern won voor beste bijrol, en ook de serie zelf viel in de prijzen.

Voor de HBO-serie kropen Alaxander Skarsgard en Nicole Kidman in de rollen van Perry en Celeste Wright. Ze kregen veel lof voor de manier waarop ze een relatie waarin huiselijk geweld voorkomt lieten zien. Bij de Emmy's in september wonnen de twee acteurs ook al allebei een award voor 'Big Little Lies'. Bij beide awardshows ging ook Laura Dern met een beeldje naar huis, voor haar bijrol als Renata. De show zelf won de prijs voor beste miniserie.

De door Nicole en Reese Witherspoon geproduceerde show zou eigenlijk een mini-serie zijn, maar na het grote succes kondigde HBO vorige maand aan dat er toch een tweede seizoen komt.