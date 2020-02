Golden Globes, Critics' Choice, Oscars... waarom zijn er zoveel verschillende awardshows voor films? MVO

07 februari 2020

15u00 0 Film Het heet niet voor niets het ‘awardseizoen’, want elk jaar worden acteurs en actrices aller landen twee maanden lang opgetrommeld voor de ene awardshow na de andere. Hoe komt het toch dat er niet slechts één grote awardshow voor de filmwereld bestaat, maar wel tientallen verschillende?

De Golden Globes, de Critics’ Choice Awards, de Screen Actors Guild Awards, de BAFTA’s, de Independent Spirit Awards en natuurlijk de Acadamy Awards, ofwel de Oscars. En dat zijn dan enkel de belangrijkste, want het rijtje gaat eindeloos door. Tussen januari en februari zit de agenda van elke acteur en regisseur stampvol. De Oscars, die plaatsvinden van zondagnacht op maandagochtend, sluiten dat rijtje - eindelijk - af. Of toch niet? Want later op het jaar hebben we nog de MTV Movie & TV Awards in juni, en de Emmy’s en september.

Waarom dat alles niet in één keer achter de rug krijgen? Wel, in feite is het heel simpel: het draait allemaal om marketing.

Er zijn zoveel awardshows voor film omdat mensen ernaar zullen kijken. Dat doen ze niet alleen om erachter te komen wie een award wint, dat is nog het minste van de zaak. Nee, kijkers willen weten wat hun favoriete sterren aanhadden op de rode loper, wie er met wie heeft gesproken, waar hun speeches over gingen, en nog belangrijker: wie er ruzie heeft gemaakt.

Een mooi voorbeeld daarvan is de toevallige ontmoeting van Brad Pitt en Jennifer Aniston, backstage tijdens de SAG-awards. Het ex-koppel gaf elkaar lachend de hand en de wereld keek toe: want zouden die twee binnenkort niet terug een koppel vormen? Dat zowel Jennifer als Brad die avond met een beeldje naar huis gingen, was veel minder memorabel.

Maar uiteraard, er zit ook een aspect van competitie vast aan zulke shows. En iedereen ziet zijn eigen favorieten graag winnen. “Er zijn mensen die feestjes organiseren tijdens de Oscars”, klinkt het bij marketing-experts. “Waarbij ze voor de tv zitten en commentaar geven op alle gebeurtenissen. Bovendien zijn er vele mensen die weddenschappen afsluiten. Zo loopt de competitie zelfs een beetje over naar de huiskamer. Dan blijf je zéker kijken tot het einde.”

Het gaat niet om de stemmen

Kortom, kijkers zijn nieuwsgierig genoeg om naar al die shows te kijken. Bijgevolg stelt dat tv-zenders in staat om reclameblokken te verkopen voor spectaculaire bedragen. “Die bedrijven geven er niks om of je iets kent van de awardshow in kwestie”, aldus experts. “Vele mensen zullen naar de Golden Globes gekeken hebben met de gedachte dat het de Oscars waren. Zo lang er maar ogen op het scherm gezicht zijn... Slechts een klein aantal personen zullen weten wie er bijvoorbeeld voor de Golden Globes stemt. In tegenstelling tot de Oscars, waarbij er meer dan 8.000 personen binnen de filmindustrie - regisseurs, acteurs, schrijvers - stemmen, worden de Golden Globes uitgereikt door de Hollywood Foreign Press Association. Dat zijn maar 87 personen, die niét in de filmindustrie zitten. Het zijn niet-Amerikaanse journalisten die over films en acteurs schrijven.”

“Hoe krijgt zo’n organisatie het klaar om toch één van de belangrijkste awardshows te blijven, als er ook zoiets als de Oscars bestaat? Wel, omdat zender NBC de Golden Globes elk jaar opnieuw blijft uitzenden. Enkel en alleen omdat er mensen naar kijken, niet omdat de awards veel beteken.”

Reclame voor iedereen

“Gelukkig draait het niet uitsluitend om groot geld voor de zenders, maar ook de regisseurs en acteurs van dienst kunnen tijdens al die shows reclame maken voor hun werk. Als een film veel prijzen wint, zal die veel publiek trekken in de bioscoop. Mensen gaan na de Golden Globes naar films kijken die ze anders misschien nooit zouden zien.”

Neem nu ‘1917' van Sam Mendes. Dat die twee belangrijke beeldjes won op de Globes, slechts vijf dagen voor de internationale release van de film, heeft enorm veel bezoekers naar het grote scherm gelokt. “Dit is gewéldig voor mijn film”, zei Mendes daar zelf over. “Binnen een week speelt hij in de zalen. Het is moeilijk om een prent zonder bekende acteurs te maken en nog altijd mensen naar de bioscoop te lokken. Nu zullen ze hopelijk wél komen kijken op een groot scherm, waarvoor hij gemaakt is.”

“Studio’s zijn vaak afhankelijk van awardshows om op die manier een marketing-strategie voor hun film uit te bouwen, en de releasedatum op een slim moment te plannen”, zeggen experts. “Dat is cruciaal in een tijdperk waarin je niet meer een maand of een week hebt om je film te lanceren, maar één weekend. Als je dat eerste weekend na de release geen impact maakt, is je film zo goed als dood. Op het eind van de dag zijn awardshows een leuke manier om de filmbusiness te vieren, maar het zijn en blijven marketing-tools. Zo simpel is het.”