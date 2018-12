Golden Globe-nominatie ‘Girl’ wordt niet positief ontvangen door LGBT-gemeenschap: “Laat ons hopen dat hij niks wint” MVO

07 december 2018

12u45

Film 'Girl', de film van Lukas Dhont over een transgendermeisje op de balletschool, wordt bijzonder slecht ontvangen door de LGBT-gemeenschap. Ze zijn dan ook niet te spreken over de Golden Globe-nominatie.

Het magazine Out noemt ‘Girl’ zelfs een “gevaarlijke, traumatiserende, kleingeestige en eendimensionale weergave van de trans-ervaring”. Men kaart aan dat alleen de negatieve aspecten van de trans-ervaring van de 15-jarige Lara getoond worden, waardoor de film een wel erg depressief kantje krijgt.

Bovendien wordt aangeklaagd dat alle medewerkers van de film - inclusief de hoofdrolspeler, Victor Polster - cisgender zijn. Dat betekent dat ze zich het geslacht voelen waarmee ze geboren zijn. Dat Polster zelf geen transgender is, versterkt volgens hen nog maar eens het probleem dat transgenderrollen in de filmindustrie amper of nooit gespeeld worden door mensen die echt met zulke gevoelens worstelen.

Traumaporno

“Dat Dhont nu genomineerd is voor een Golden Globe garandeert bijna dat hij ook een Oscarnominatie zal krijgen”, aldus Tre’vell Anderson, journalist van Out. “Dat zal zijn film ook doen opvallen bij personen die er voordien nog niet vanaf wisten. Dat is jammer.”

Mathew Rodriguez, reporter voor INTO, noemt de film zelfs ‘traumaporno’.

Detail

‘Girl’ is nochtans gebaseerd op het leven van Nora Monsecour, een transgender danseres die Dhondt wel degelijk bijstond tijdens de productie van de film. “Ik vind het fantastisch hoeveel oog voor detail Lukas had tijdens het vertellen van Lara’s verhaal”, prijst zij de prent.

Op 6 januari komen we erachter of ‘Girl’ de Golden Globe ook wel degelijk wint.