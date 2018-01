Goed nieuws voor 'Deadpool'-fans MVO

13u07 1 ap Ryan Reyonlds als Deadpool. Film De tweede 'Deadpool'-film zal vroeger in de zalen verschijnen dan verwacht. De releasedatum verschuift van 1 juni naar 18 mei.

Een onverwachte maar welkome verandering voor Marvel-fans die vol spanning zitten te wachten op 'Deadpool 2'. De verschuiving zou er gekomen zijn om Memorial Day, een feestdag in de Verenigde Staten, te vermijden. Of de vervroeging effect zal hebben op het tijdstip waarop de film bij ons uitkomt, is nog niet bekend.