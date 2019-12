Goed nieuws voor de fans: ‘Planet of the Apes’ krijgt nog een vervolg Redactie

04 december 2019

13u09

Bron: ANP 1 Film Filmstudio Fox heeft nog geen genoeg van de ‘Planet of the Apes’-franchise. Regisseur Wes Ball werkt volgens Deadline aan een nieuwe film in de reeks. De nieuwe film zou zich nog in een heel vroeg stadium van ontwikkeling bevinden. Het is dan ook nog niet duidelijk of het verhaal de gebeurtenissen uit de laatste film volgt. Mogelijk is het ook gebaseerd op de originele reeks.

De eerste film over een planeet waarin apen de dominante soort zijn kwam uit in 1968. Het verhaal, gebaseerd op het boek ‘La Planète Des Singes’ van schrijver Pierre Boulle, sloeg aan en vier sequels volgden. In 2001 maakte Tim Burton een remake met Mark Wahlberg in de hoofdrol. Tien jaar later startte met ‘Rise of the Planet of the Apes’ van regisseur Matthew Reeves een nieuwe serie, waarin Andy Serkis met behulp van de motion capture-techniek chimpansee Caesar speelde.