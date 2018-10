Goed griezelen op Halloween: deze horrorfilms zijn gebaseerd op waargebeurde verhalen MVO

31 oktober 2018

06u00 0 Film ‘Gebaseerd op waargebeurde feiten’, dé zin die elke horrorfilm op slag een beetje griezeliger maakt. Maar van deze 7 films wist je misschien nog niet dat ze een zekere waarheid omvatten...

A Nightmare On Elm Street

Uiteraard - en gelukkig maar - is Freddy Krueger slechts een maar een product van de verbeelding. Filmmaker Wes Craven baseerde de prent uit 1984 wél op een waargebeurd verhaal uit Azië, waar tijdens de jaren ‘70 en ‘80 vele mannen plots stierven in hun slaap. Het werd destijds het ‘Aziatisch Dood-Syndroom’ genoemd.

The Exorcist

Deze horrorklassieker uit 1973 werd gebaseerd op het gelijknamige boek dat in 1971 al verscheen. Dat boek was zeker deel gebaseerd op het verhaal van een 13-jarig jongetje dat tekenen van demonische bezetenheid vertoonde in 1949.

The Texas Chainsaw Massacre

Een gruwelijke horrorfilm met een grond van waarheid. Gelukkig geen al te grote, want alle bloederige kettingzaag-gerelateerde gebeurtenissen uit de film zijn verzonnen door de makers. Moordenaar Leatherface is echter wel gebaseerd op een echte persoon. Namelijk Ed Gein, een seriemoordenaar die de huid van zijn slachtoffers als masker droeg.

Jaws

Die vreselijke witte haai uit 1975 waardoor u maandenlang zelf niet meer in bad durfde, bestond ooit echt. Of toch bijna. De film is gebaseerd op een haaienaanval uit 1916, waarbij vijf zwemmers in New Jersey omkwamen tussen de tanden van een moordlustige witte haai.

Child’s Play

Als je als volwassen persoon nog steeds een afkeer hebt van porseleinen poppen, dan is Chucky waarschijnlijk de oorzaak. De pop, in de film uit 1988 bezeten door de ziel van een seriemoordenaar, is gebaseerd op een stuk speelgoed genaamd ‘Robert’. Robert was een kinderpop die plots begon te praten en onverklaarbare woede-uitbarstingen veroorzaakte bij zijn jonge eigenaar. Robert is vandaag nog steeds opgebaard in Florida Key West Martello Museum.

The Conjuring

De populaire horrorfilm uit 2013 focust zich op één van de vele avonturen van Ed en Lorraine Warren, die wereldberoemd werden na hun beschrijvingen van ‘The Amityville Horror’, waar tevens een verfilming van op de markt is. De twee onderzoekers zochten bewijs van echte spoken, en zouden tijdens hun zoektocht verschillende gruwelijke dingen hebben meegemaakt - die ze uiteindelijk niét konden bewijzen, maar wel vele fans ‘s nachts hebben wakker gehouden.

Ook Annabelle, de pop die later haar eigen film kreeg, kwam voor het eerst voor in ‘The Conjuring’. De pop bestaat echt, en is (net als Robert) nog steeds te bezichtigen in een museum. Met strikte instructies om haar niet aan te raken, op gevaar van eigen leven.

The Haunting in Connecticut

De familie Reed zag en hoorde vreemde dingen, waaronder de verschijning van een man met lang, zwart haar, toen ze in de jaren ‘80 in een oud mortuarium gingen wonen. Het huis zou na een exorcisme dat 3 uur duurde weer in orde zijn geweest, hoewel de Katholieke Kerk ontkent dat er ooit zo’n ritueel heeft plaatsgevonden. In de film uit 2009 loopt het allemaal iets meer uit de hand.