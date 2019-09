Gluurder plaatst spionagecamera in vrouwentoilet studio nieuwe James Bond-film Joeri Vlemings

08 september 2019

07u13

Bron: The Guardian 0 Film Peter Hartley (50) heeft 16 maanden cel gekregen omdat hij een spionagecamera in de vrouwentoiletten van de Pinewood Studios bij Londen had verborgen. Daar wordt de nieuwe James Bond-film opgenomen.

Hartley werd in juni aangehouden voor het bespieden van vrouwen in de wc’s van de bekende Pinewood Studios ten westen van Londen. De voyeur werd vrijdag veroordeeld tot 16 maanden cel voor zijn ziekelijke spionage, die hij opstelde in een van de toiletten op de set van de 25ste Bond-film, ‘No Time To Die’.

Hartley zat in het onderhoudsteam van de Pinewood Studios. Een losse medewerkster van de nieuwe James Bond zag op het toilet hoe de lens licht reflecteerde en ontdekte zo de verborgen miniatuurcamera achter een rooster.

Aanklager Daniel Wright zei op het proces dat het toestelletje op de markt werd gebracht als ‘spionagecamera’ en dat de voyeur het LED-lichtje had overplakt om niet betrapt te worden.

Hervallen

De beschuldigde was sinds 2008 al eerder een paar keer veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Tot nu toe werd hij driemaal bestraft voor in totaal acht zedenfeiten. Aan de politie zei hij dat zijn drijfveer seksuele bevrediging was. Hij gaat in de fout “telkens er iets ergs of stressvols gebeurt”. Deze keer lag zijn partner in ziekenhuis voor kankeronderzoek.

Acht maanden voor hij herviel, had Hartley nog een rehabilitatieprogramma gevolgd. Het maakte volgens hem alles alleen maar erger, omdat het “de doos van Pandaro opende” in zijn hoofd. Zijn advocaat wijt het criminele gedrag van Hartley aan het feit dat hij zelf seksueel misbruikt werd als kind. Zijn slachtoffer had psychologische hulp nodig voor haar angstaanvallen nadat ze het voyeurisme van Hartley had blootgelegd.