Glenn Close en Rami Malek opnieuw grote winnaars van de SAG Awards TK

28 januari 2019

07u45

Bron: ANP 1 Film Op de SAG Awards, de prijzen die uitgereikt worden door de vakbond van de filmwereld, zijn Glenn Close en Rami Malek opnieuw in de prijzen gevallen. De twee wonnen respectievelijk ‘beste actrice’ en ‘beste acteur’ in de filmcategorieën. Ze verdubbelen daarmee hun winst op de Golden Globes en zien de kans op een Oscar alleen maar toenemen.

Glenn Close won voor haar rol in ‘The Wife’ en versloeg daarmee Emily Blunt, Olivia Colman, Lady Gaga en Melissa McCarthy. De 71-jarige won deze maand al een Golden Globe voor haar vertolking van de vrouw van een Nobelprijswinnaar. Ook bij de Critics’ Choice Awards mocht ze een beeldje in ontvangst nemen, toen deelde ze de eer met Lady Gaga.

Emily Blunt won later op de avond wel nog ‘beste vrouwelijk bijrol’ voor haar prestatie in ‘The Quiet Place’. Bij de mannen ging die prijs naar Mahershala Ali voor ‘Green Book’.

Graadmeter voor de Oscars

Ook Rami Malek viel al eerder in de prijzen: zijn rol als Freddie Mercury in Queen-biopic ‘Bohemian Rhapsody’ werd begin van de maand bekroond met een Golden Globe. Hij moest bij de Critics’ Choice Award Christian Bale voor zich laten gaan. Deze keer won hij het van Bale, Bradley Cooper, Viggo Mortenson en Jon David Washington.

Zowel Malek als Close is ook genomineerd voor een Oscar, waarvoor de Screen Actors Guild Awards een belangrijke graadmeter zijn. De Academy Awards worden op 24 februari uitgereikt.

De SAG Awards zijn de prijzen van SAG-AFTRA, de vakbond voor Hollywoodacteurs. De organisatie looft alleen awards uit voor acteer- en stuntwerk. Een prijs voor beste serie of film is er, in tegenstelling tot bij andere awardceremonies, niet.

Black Panther

De prijs voor beste filmensemble ging tijdens de uitreiking van de SAG Awards naar de cast van ‘Black Panther’. De film is de eerste superheldenfilm met een overwegend Afro-Amerikaanse cast. Ook werd ‘Black Panther’ veelgeprezen om de manier waarop het Afrika en Afrikaanse tradities in een positief daglicht zet. De film vertelt het verhaal van T’Challa (Chadwick Boseman) die zijn plek op de troon opeist in het fictieve Afrikaanse land Wakanda.

Boseman nam het woord namens de cast na het winnen van de prijs van acteursvakbond SAG-AFTRA. Hij benadrukte in zijn speech nogmaals hoe belangrijk het is dat films en televisieseries een diverse cast hebben. “Wij weten hoe het is om te horen dat er geen plek voor je is op het scherm”, aldus de acteur. “Wij weten hoe het is om altijd de staart te zijn en nooit de kop. Dat namen we elke dag dat we aan deze film werkte mee. Niet omdat we verwachtten dat de film een miljard zou verdienen, maar omdat we wisten dat we iets speciaals in handen hadden.”

Eerder op de avond was het stuntteam van Black Panther ook al in de prijzen gevallen.

Marvelous Mrs. Maisel

De Amazon-serie ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ won alle comedyprijzen binnen de televisiecategorie. De serie over een New Yorkse huisvrouw die zich op het comedypad waagt in de jaren 50, won drie prijzen van de acteursvakbond: Rachel Brosnahan ging ervandoor met de award voor ‘beste actrice’, haar collega Tony Shalhoub mocht de prijs voor ‘beste acteur’ mee naar huis nemen. De Screen Actors Guild koos de serie ook als winnaar in de categorie ‘beste ensemble’. De comedy versloeg daarmee Atlanta, Barry, GLOW en The Kominsky Method.

Sandra Oh weer in de prijzen

Sandra Oh won de prijs voor ‘beste actrice in een dramaserie’. De 47-jarige kreeg het beeldje voor haar rol in psychologische misdaadserie ‘Killing Eve’. Vorige maand won Sandra al een Golden Globe voor haar rol als Eve Polastri, de Britse geheime dienst-agente die achter moordenares Villanelle aanzit.

Bij de heren won Jason Bateman de award voor ‘beste acteerwerk in een dramaserie’, voor zijn rol in ‘Ozark’. Hij speelt daarin een foute financieel adviseur die ingeschakeld wordt door de maffia om een witwasoperatie op te zetten.

This Is Us

De cast van dramaserie ‘This Is Us’ heeft voor de tweede keer op rij de SAG Award voor ‘beste ensemble in een dramaserie’ in de wacht gesleept.

Opvallend bij de cast van ‘This Is Us’ is dat verschillende acteurs hetzelfde personage spelen. De serie over het gezin Pearson vindt plaats in verschillende tijdsbeelden. Omdat de drie kinderen in de familie in een aantal verhaallijnen kind of tiener zijn, worden die rollen door verschillende acteurs gespeeld. Tijdens de ceremonie stonden dan ook drie vertolkers van deze Kate, Kevin en Randall op het podium.