GEZIEN. ‘Bad Boys for Life’: "Een actiefilm anno 2020" JOBG

17 januari 2020

00u00 0 Film 'Directed by Adil & Bilall.' Lekker kort en stoer, op het moment dat de blauwe Porsche van Will Smith halt houdt op Ocean Drive in Miami. Alleen de intro van 'Bad Boys for Life' is volgens onze redactrice JOLIEN BOECKX al 'de shit'.

Neonlichten, vette racemachines, loeiharde sirenes, achtervolgingen en de skyline van Miami: vanaf minuut één word je in de 'Bad Boys'-wereld gezogen. In deze derde langverwachte film, 17 jaar na 'Bad Boys II', lijkt er een breuk te komen tussen het geoliede politieduo Mike Lowrey en Marcus Burnett. Die laatste wordt grootvader en wil zijn dagen liever verslijten in een kamerjas, met de voetjes omhoog voor tv. Een zwaar contrast - hilarisch in beeld gebracht - met Mike, die zelfs na een aanslag nog altijd even strak in het pak zit en met z'n rechtervoet steevast op het gaspedaal van z'n Porsche duwt.

Mike probeert het dan maar op z'n eentje in dit derde luik. Pas wanneer hij goed en wel doorheeft op wie hij zich heeft gestort - Isabel Aretas (Kate del Castillo), ontsnapt uit de gevangenis in Mexico en gekend om haar hekserij en haar zoon, die als drugsdealer niet vies is van wat persoonlijke executies - is er geen weg terug.

Het bloedvergieten, de blitse racewagens en de grove gangstertaal worden perfect en op de meest onverwachte momenten aangevuld met humor. Ook de rauwe kant waarmee Adil en Bilall van 'Black' en 'Patser' hun handelsmerk maakten, is te herkennen in deze prent. De shots zijn krachtig en flitsend, maar gaan ook in detail tot bij de hoofdpersonages. Dit is hét voorbeeld van een actiefilm anno 2020. Alsof het in de sterren geschreven stond dat 'Black' en 'Patser' hun voorbereiding zou betekenen op 'Bad Boys for Life'.

'Bad Boys for Life' is alsof je 124 minuten in een racewagen zit. Ga dit zien, ook al hou je niet van achtervolgingen. De komische noot zal je bekoren. Maar doe het vooral uit sympathie voor onze twee landgenoten. Voor die twee patsers van wie de Hollywoodtrein - euh, Porsche - vertrokken is.