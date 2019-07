Gezicht van onze SOS HLN-acties is nu stem van Simba in ‘The Lion King’ Redactie

18 juli 2019

20u34

Bron: Eigen berichtgeving 0 Film Sinds gisteren is de nieuwe verfilming van ‘The Lion King’ in première gegaan in de Vlaamse bioscoop. Lander Severins neemt daarbij de stem van jonge welp Simba voor zijn rekening. U kan hem kennen als opkomend cabarettalent, maar ook op onze site maakt hij geregeld zijn opwachting.

Als grote bezieler van de SOS HLN-acties rekent hij op uw hulp om anderen uit de nood te helpen. Dankzij zijn aanstekelijk enthousiasme kunnen de leerlingen van Pius X Antwerpen nu weer spelen met een berg Legoblokjes en kreeg de schattige Thor (7) ruim 3.500 postkaartjes voor zijn communie.

“Volgens mij was deze rol pure typecasting”, stelt Severins. “Al mijn hele leven noemen mensen mij de Simba van het gezelschap door mijn warrige krullen. Het is dan ook een gigantische eer om al zo vroeg in mijn carrière zo’n droomrol te spelen. Ik ben SDI Media en Disney heel dankbaar dat ik hier deel mag van uitmaken. De geweldige regie van Frank Hoelen haalt altijd het beste in iemand naar boven.”

“De film is prachtig gemaakt en in de studio had ik op verschillende momenten een serieuze krop in de keel. De film is een echte aanrader. Ik ‘Hakuna Matata’ in ieder geval vrolijk verder. “

‘Voor de Leeuwen’

Severins studeerde cabaret aan de Koningstheateracademie in ’s-Hertogenbosch. In juni 2018 studeerde hij er met de grootste onderscheiding af met het cabaretduo Grof Geschud, in een regie van onder meer Raf Walschaerts.

De jongeman is bekend van het Eén-programma ‘Voor de Leeuwen’, waarin de nieuwe generatie komisch talent een podium krijgt. Vorig jaar bewees hij met zijn debuutvoorstelling ‘Maanlander’ dat hij terecht al een plekje in die wereld veroverd heeft. Dit najaar gaat hij met Grof Geschud op tournee met de voorstelling ‘Lijmen’, in een regie van Raf Walschaerts en Minou Bosua.