Gérard Depardieu strijkt neer in Brussel voor promotie van provocerende film kv

25 juni 2018

22u51

Bron: Belga 0 Film Gérard Depardieu is vanavond neergestreken op het Brussels International Film Festival (BRIFF). Daar leidt de acteur de film 'Les Valseuses' in, waarin Depardieu zelf een hoofdrol speelt. De Frans-Russische acteur ontving eerst een erkentelijkheidsmedaille van de stad Brussel op het Brusselse stadhuis.

De klassieker 'Les Valseuses' is een film uit 1974 waarin twee werkloze jongeren de verveling tegen gaan in een avontuur vol provocaties en seksuele ontmoetingen. Bij zijn release in 1974 deed de film heel wat stof opwaaien en werd hij door sommigen als immoreel en schokkend beschouwd. 'Les Valseuses' werd in 1974 de op twee na meest succesvolle film in heel Frankrijk. De film speelde een belangrijke rol in Depardieu's acteercarrière.

Vooraleer de wereldster met Franse en Russische nationaliteit de film voorstelde in de Cinema Palace werd hij in de bloemetjes gezet op het Brusselse stadhuis voor zijn verdienstelijke carrière. Daar kreeg hij een erkentelijkheidsmedaille van de stad Brussel uit handen van eerste schepen Alain Courtois (MR) en schepen van Cultuur Karine Lalieux (PS).

"We willen met het BRIFF laten zien dat Brussel een stad is waar films en filmmakers thuis zijn. Tegelijkertijd is het een manier om de grote acteurs die hier tijdens het festival passeren te eren voor hun carrière", stelt schepen Lalieux.

Vorige week kreeg eregaste van het BRIFF Claudia Cardinale ook al een erkentelijkheidsmedaille van de stad Brussel.