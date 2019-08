Gents productiehuis werkt aan VR-project van Steven Spielberg SDE

20 augustus 2019

19u25

Bron: Vertigo 0 Film Het Gentse productiehuis A Mad Production zal gaan samenwerken met de USC Shoah Foundation, die opgericht werd door Steven Spielberg. Dat schrijft Vertigo. Het productiehuis krijgt de Europese productieleiding over een VR-project over genocide.

Dat net A Mad Production uitgekozen werd om de Europese productie te gaan leiden van dit VR-project over genocide, is niet zo verwonderlijk. Het Gentse productiehuis kiest namelijk steeds voor verhalen met een sociale impact, vertelt Creative Director Andries aan Vertigo. “Wij willen een ander soort verhalen vertellen. Echte verhalen die onder je huid kruipen, die je niet loslaten.” Dit nieuwe project, waarvoor A Mad Production de holocaust en genocides in Rwanda, het Chinese Nanjing en in Myanmar van naderbij bekijkt, past dus perfect binnen dat plaatje. “We willen niet alleen de geschiedenis vastleggen, maar ook hedendaagse haatzaaiers een stok in de wielen steken. Wij willen tonen dat wij sterker zijn dan haat”, klinkt het.

En wanneer je opdrachtgever Steven Spielberg is, zorgt dat voor iets meer druk, lacht Thomas Maddens, die samen met zijn partner Ellen Andries het productiehuis oprichtte. “Ik ben me plots zeer bewust van wie onze beelden onder ogen gaat krijgen… No pressure!” Hoe het er uiteindelijk uit zal zien, blijft nog een geheim: “Het zal interessante combinaties leveren van VR, artificiële intelligentie, supercomputers en hologrammen. Meer mag ik echt nog niet zeggen.”