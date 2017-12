Geniaal: "bescheiden" Vlaamse film gaat de strijd aan met miljoenenprent 'Star Wars' De makers kruisen de lightsabers, euh, degens. MC/TDS

Film Om de film 'Star Wars: The Last Jedi' te maken en promoten, beschikten de makers over een monsterbudget van miljoenen dollars. Het team achter de Vlaamse film 'Façades' moest het met minder doen, maar binden toch de strijd aan tegen de Amerikaanse megaproductie. Met hun eigen remake van de poster eisen ze de aandacht op.

Dat er een nieuwe episode van 'Star Wars' in de zalen loopt, moeten we allicht niet meer vertellen. De franchise is echt overal, en daar heeft hun reclamebudget van miljoenen dollars natuurlijk alles mee te maken.

Hoewel het moeilijk opboksen is tegen zulke grote producties, geeft het team achter de Vlaamse film 'Façades' zich niet zomaar gewonnen. Ze binden op passende wijze de strijd aan met een ludieke remake van de 'Star Wars'-poster. En dat ondanks het "bescheiden Vlaams budgetje." Missie geslaagd, wat denkt u?

'Façades' loopt sinds woensdag in de zalen, en vertelt het verhaal van een vrouw die onverwacht op een kantelpunt in haar leven staat: moet ze bij haar ontrouwe man blijven of niet? Het is een karaktergedreven drama over familie, bedrog, zelfbedrog en de kunst van het vergeven. Onder meer Natali Broods, Johan Leysen en Theo Maassen spelen mee in de film. 'Façades' werd gemaakt door Kaat Beels en Nathalie Basteyns, bekend van 'Clan' en 'Beau Séjour'.

