Geloof het of niet: al deze personages werden gespeeld door bekende acteurs MVO

14u32 0 PicMonkey Deze personages worden vertolkt door bekende acteurs en actrices. Film Geweldige kostuums zorgen er soms voor dat acteurs en actrices haast onherkenbaar zijn in een film. Zo is het makkelijk om over het hoofd te zien dat al deze personages gespeeld werden door Hollywoods grootsten.

1. Ari in "Planet of the Apes," gespeeld door Helena Bonham Carter

Wanneer Tim Burton zich achter een filmproject zet, mag je er zeker van zijn dat zijn ex-vrouw Helena Bonham Carter erin terug te vinden is. Al zit zo soms goed verstopt, zoals in dit geval.

REUTERS Helena Bonham Carter als Ari.

EPA Helena Bonham Carter

2. The Grinch, gespeeld door Jim Carrey

Jim vertolkte in The Grinch in de gelijknamige film, gebaseerd op het Dr. Seuss-boek 'How The Grinch Stole Christmas'.

VTM Jim Carrey als 'The Grinch'.

EPA Jim Carrey

3. Een piraat in 'Hook', gespeeld door Glenn Close

Actrice Glenn Close, die eerder al iconische rollen zoals die van 'Cruella Deville' op zich nam, dook ook op minder opvallende manieren op in sprookjes. In de Steven Spielberg-klassieker 'Hook', speelt ze een piraat. "Ik was goed bevriend met Robin Williams, die Peter Pan speelde. Ik had mijn dochtertje meegenomen om de set te zien. Toen ze me vroegen om een piraat te spelen, was ik meteen verkocht." Het duurde drie dagen voor de andere acteurs op de set doorhadden dat zij het was, zo overtuigende speelde ze haar rol.

YouTube Glenn Close in 'Hook'.

Photo News Glenn Close

4. Clown Pennywise in 'IT', gespeeld door Bill Skarsgård

Van de knappe Bill was er geen spoor terug te vinden, eens de make-up-artiesten met hem klaar waren. Hij joeg zelfs op de set iedereen de stuipen op het lijf.

AP Bill Skarsgård als Pennywise.

Photo News Bill Skarsgard

5. Alien Groot uit 'Guardians of the Galaxy', gespeeld door Vin Diesel

De grote boomstronk van een alien zegt maar één woord: 'groot'. Laat dat woord nu honderden keren zijn ingesproken door Vin Diesel. Hij acteerde de scènes met sensoren op zijn lichaam, waardoor zijn personage ook op het scherm tot leven kon worden gebracht. In 'Guardians of the Galaxy Vol. 2' was hij te zien als baby Groot.

rv Marvel Studios 2017 'Guardians Of The Galaxy Vol. 2', Groot

YouTube Vin Diesel met een buste van 'Groot'.

anp De Amerikaanse acteur Vin Diesel.

6. Unkar Plutt in "Star Wars: The Force Awakens," gespeeld door Simon Pegg

Simon, bekend uit 'Star Trek' en 'Shaun of the Dead' is compleet onherkenbaar in zijn kostuum.

Starwars.com Simon pegg als alien Unkar Plutt.

Simon Pegg. EPA Simon Pegg

7. Hellboy, gespeeld door Ron Perlman

Recht door de hel of recht door de kostuumafdeling? Acteur Ron Perlman deed het allebei.

'Hellboy II', Ron Perlman

Photo News Ron Perlman

8. Gary Oldman als verminkte Mason Verger in 'Hannibal'

Gary Oldman, ook bekend uit de 'Harry Potter'-films en de Batman-fim 'The Dark Knight', speelde een zwaar verminkte man in 'Hannibal'.

YouTube Gary Oldman in 'Hannibal'.

Photo News Gary Oldman

9. Voldemort uit 'Harry Potter', gespeeld door Ralph Fiennes

Ralph kennen we onder andere van 'The English Patient', 'Schindler's List' en 'Skyfall'. Het is echter niet moeilijk dat de acteur 'Hij Die Niet Genoemd Mag Worden' speelt in de 'harry Potter'-films, want in kostuum - en schijnbaar zonder neus - is het dan ook érg moeilijk om hem te benoemen.

© 2011 Warner Bros. Ent. Harry Potter Publishing Rights © J.K.R. Ralph Fiennes als Voldemort

REUTERS Ralph Fiennes