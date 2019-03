Geflopte Nederlandse film haalt miljoenen bezoekers in China: “Echt absurd” DBJ

27 maart 2019

Met zijn film 'Prooi' lokte de Nederlandse regisseur Dick Maas in 2016 slechts 30.000 bezoekers naar de bioscoop. Een regelrechte flop, luidde de conclusie, tot de horrorprent een nieuw leven ging leiden in China. Daar klokt de film na amper een week al af op 1,5 miljoen bezoekers. Het is de twaalfde meest bezochte film wereldwijd. "Echt absurd."

In ‘Prooi’ ontsnapt een gigantische leeuw uit de zoo van Amsterdam om vervolgens de hele stad onveilig te maken. Toen de film in het najaar van 2016 uitkwam in Nederland, kochten slechts een paar tienduizend bioscoopgangers een kaartje. Een flop dus, al kwam daar enkele enkele dagen verandering in. In China blijkt de film, met 1,5 miljoen bezoekers in minder dan een week, namelijk een ware hit. De film is op dit moment de vijfde meest bezochte film in China, de twaalfde wereldwijd.

“Het is absurd”, zegt regisseur Dick Maas over de onverwachte ontwikkeling op Radio 1. De Nederlander, die in 2010 met ‘Sint’ een horrorversie van het Sinterklaasverhaal maakte, is de film naar eigen zeggen niet actief gaan aanprijzen in China. “Je probeert je film altijd te verkopen op diverse festivals ter wereld. Al meer dan een jaar geleden verkocht ik ‘Prooi’ in Berlijn en zo aan China. Dat heb ik wel vaker gedaan. Je krijgt dan een klein vast bedrag en nadien hoor je niks meer. In China verschijnt je film dan misschien op dvd of is hij op televisie te zien. Ik dacht dat dit ook met ‘Prooi’ zou gebeuren.” Centen krijgt Maas er niet voor, hij verkocht de film voor een vaste prijs, zonder recht op royalties.

4000 zalen

Tot daar een maand geleden plots verandering in kwam. “Toen kreeg ik te horen dat ze de film in de bioscoop wilden uitbrengen. Vorige week kreeg ik dan de boodschap dat ze hem in 4.000 zalen wilden uitbrengen. Daar stonden we allemaal een beetje van te kijken.”

De Chinezen bekijken de film in het Nederlands, met Chinese ondertitels. Een verklaring voor het succes heeft Maas niet. “Chinezen houden van horror en spannende films. En net zoals wij Chinese films leuk vinden omdat ze een andere cultuur en een andere wereld tonen, vinden zij dat misschien ook van onze films. Ze zien opeens een leeuw in Amsterdam, een fotogenieke stad. Ik denk dat dit meespeelt. Iedere regisseur die een geflopte film heeft, steek ik een hart onder de riem”, besluit Maas. “Vergeet China niet, want daar kunnen films nog tot hoge hoogtes stijgen.”