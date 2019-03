Geen verwarring meer: Anastasia is nu officieel een echte Disneyprinses MVO

26 maart 2019

11u26 0 Film Na jaren van verwarring is er nu eindelijk zekerheid: Anastasia is officieel een Disneyprinses. Hoewel de bekende tekenfilm door vele kinderen even vaak werd bekeken als pakweg Pocahontas, maakte de Russische royal tot voor kort géén onderdeel uit van het Disneyuniversum. Nu de verkoop van filmstudio Fox rond is, mag ze echter toetreden tot de stal van Assepoester en co.

Walt Disney Studio’s kocht 20th Century Fox over voor een spectaculaire 25 miljard dollar, en daarmee maken ook verschillende populaire personages hun intrede in het ‘Huis van de Muis’. Onder andere de figuren uit ‘Edward Scissorhands’, ‘Percy Jackson’ en ‘Avatar’ vallen nu onder de noemer ‘Disney’. En dus ook ‘Anastasia’, een tekenfilm uit 1998.

Vooral in dat laatste geval wordt met de overstap heel wat verwarring uit de weg geruimd. Hoe vaak gaf iemand immers al het antwoord ‘Anastasia’ op de vraag ‘wie is je favoriete Disneyprinses’? Die liefhebbers werden dan met hun neus op de feiten gedrukt: Anastasia ís helemaal geen Disneyfiguur. Ze werd in het leven geroepen door Fox. Sterker nog, het was de eerste echte animatiefilm die dat bedrijf ooit uitbracht. De gelijkenissen met de Disneystijl deed menig kijker vermoeden dat het om een Disneyprent ging, terwijl dat niet zo was.

Anastasia vervoegt dus andere kleppers als Doornroosje, Assepoester en Belle in het rijtje van Disneyheldinnen. Daarnaast mogen ook ‘Once Upon A December’ en ‘Journey To The Past’ op de lijst met Disney-hits. Hetzelfde gebeurde eerder overigens al met prinses Lea uit ‘Star Wars’, na de verkoop van filmstudio LucasFilm aan The Walt Disney Company.