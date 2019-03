Geen vervolg op ‘Call Me by Your Name’ volgens hoofdrolspeler: “Het zou een teleurstelling worden” SD

20 maart 2019

15u49

Bron: Vulture 0 Film Volgens acteur Armie Hammer (32) zal er geen vervolg komen op de romantische dramafilm ‘Call Me by Your Name’, die in 2017 publiek en critici betoverde. Dat vertelt hij in een interview met de website Vulture.

“De waarheid is dat er heel wat vage gesprekken over een vervolg zijn geweest, maar uiteindelijk begin ik te beseffen dat de eerste film erg bijzonder was voor iedereen die hem gemaakt heeft, en dat heel wat mensen die hem bekeken het gevoel hadden dat de film hen echt raakte. Het voelde aan als de perfecte combinatie van zoveel verschillende elementen, dat als we een tweede film zouden maken, we ons bij voorbaat al op een teleurstelling zouden moeten voorbereiden. Ik weet gewoon niet wat de eerste zou kunnen evenaren.”

Wanneer de journalist dan vraagt of Timothée Chalamet, de andere hoofdrolspeler, en regisseur Luca Guadagnino er ook zo over denken, moet Hammer het antwoord schuldig blijven. “Ik heb het er niet expliciet met hen over gehad. Maar kijk. Als er een ongelooflijk goed script is, en Timmy en Luca doen mee, dan zou ik een klootzak zijn als ik ‘nee’ zou zeggen. Maar op hetzelfde moment, denk ik: ‘Het was zo speciaal, waarom laten we dat niet gewoon zo?’”

Concrete plannen zijn er in ieder geval niet, zegt de acteur. “Ik praatte met Luca, en hij zei: ‘Ik denk dat het leuk zou zijn om dit of dat te doen.’ En ik zei: ‘Dat klinken allemaal als geweldige ideeën.’ Maar dat is hoe reëel het nu is. Maar ik wil er 12 miljoen dollar voor. Of nee, 12,5 miljoen dollar. En tien procent commissie voor mijn agent. (lacht)”