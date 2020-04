Geen sport meer op tv? Dit zijn de 10 populairste sportfilms ooit Hans Luyten

02 april 2020

13u28 0 Film Geen wedstrijden in de stadions meer, wil ook zeggen: geen topsport meer op tv. Wie toch niet zonder goals, recordtijden en bezwete lichamen kan, vindt misschien een alternatief in de sportfilms in de catalogi van digitale filmzenders. Een Britse sportwebsite onderzocht bij duizenden filmliefhebbers in Europa welke bioscoopklassiekers, waarin sportprestaties centraal staan, het populairst zijn.

Over voetballers en wielrenners werden blijkbaar amper films gemaakt, want die halen de hitlijst zo goed als niet. Boksfilms scoren daarentegen wél hoog met ‘Raging Bull’ als de absolute nummer 1. Clint Eastwood is de grote lieveling van de ondervraagden die zowel van film als van sport houden. Hij staat met twee prenten in de top 10. Nog een vaststelling: alle hoog scorende films zijn meer dan 10 jaar oud.

Zo ziet de top 10 van sportfilms eruit:

1. ‘Raging Bull’ (1980) is een biografische film in zwart-wit over profbokser Jake LaMotta (Robert De Niro) in een regie van Martin Scorscene, die acht Oscarnominaties kreeg en er twee won.

2 ‘The Blind Side’ (2009) met Sandra Bullock en Tim McGraw gaat over een american football-speler en telt als gimmick een optreden van heel wat echte coaches.

3 ‘Rocky’ (1976), goed voor drie Oscars en vijf vervolgen, werd geschreven door de toen nog onbekende Sylvester Stallone, die ook de hoofdrol van een derderangs bokser voor zijn rekening nam.

4. ‘Chariots of Fire’ (1981) is het deels waargebeurde verhaal van enkele Britse atleten die zich voorbereiden op de Olympische Spelen en was goed voor vier Oscars, waaronder een voor de muziek van Vangelis.

5. ‘Space Jam’ (1996) is als animatie/live-actionfilm een buitenbeentje in deze lijst en telt in de cast onder meer basketballer Michael Jordan en stripfiguren als Bugs Bunny.



6. ‘Million Dollar Baby’ (2004), geregisseerd door Clint Eastwood, is vooral een liefdesdrama en beschrijft hoe een serveerster (Hillary Swank) zich dankzij haar coach (Clint Eastwood) opwerkt tot een bokssensatie, maar door een ongelukkige klap blijvend verlamd raakt.

7. ‘Bend it Like Beckham’ (2002) schetst hoe een getalenteerd tienermeisje (Parminder Nagra) niet alleen van een voetbalcarrière droomt maar zich ook met haar vriendin (Keira Knightley) buiten het medeweten van haar strenge Sikh-ouders toch aansluit bij een damesvoetbalteam. Het was de eerste Westerse film, die in Noord-Korea werd uitgezonden.



8. ‘Coach Carter’ (2005) toont hoe een matig basketbalteam op een middelbare school onder leiding van de nieuwe coach Carter (Samuel L. Jackson) tot grootse daden in staat blijkt te zijn.

9. ‘Cool Runnings’ (1993) is lichtjes geïnspireerd op de deelname van een Jamaicaans bobsleeteam aan de Olympische Spelen van 1988 en bevat enkele fragmenten van hun echt gereden races, die hen eerst veel misprijzen maar daarna toch ook veel respect opleverden.

10. ‘Invictus’ (2009), wat Latijns is voor onoverwinnelijk, vertelt in een regie van Clint Eastwood hoe Neslon Mandela (Morgan Freeman) na het verdwijnen van de apartheid in Zuid-Afrika de organisatie van de Wereldbeker Rugby aangrijpt om zijn land weer te herenigen.