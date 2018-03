Geen onderzoek meer naar seksueel wangedrag John Bailey SD

28 maart 2018

17u45

Bron: ANP 0 Film De Academy of Motion Picture Arts and Sciences doet geen verder onderzoek naar mogelijk seksuele intimidatie door zijn voorzitter, John Bailey (75). Dat heeft de organisatie achter de Oscars in een verklaring laten weten.

"De commissie heeft unaniem besloten dat er geen verdere actie nodig is in deze zaak", aldus de verklaring waarover The Hollywood Reporter bericht. "De raad keurde de bevindingen en aanbevelingen van de commissie goed. John Bailey blijft president van de Academy".

Hoewel er eerder sprake was drie klachten tegen Bailey, spreekt de Academy van slecht één claim, die werd ontvangen op 13 maart. Over de inhoud van de klacht doet de Academy, uit respect voor de privacy van de klager en de voorzitter, geen uitspraak. Het is dan ook niet bekend waar de voorzitter van werd beschuldigd.