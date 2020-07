Geen nieuwe blockbusters meer dit jaar: grote filmstudio’s trekken de stekker uit 2020 MVO

24 juli 2020

11u49 8 Film Na een maandenlange stoelendans van releasedata hebben de grootste filmstudio’s op de markt beslist om de handdoek in de ring te gooien wat 2020 betreft. Al hun blockbusters worden onherroepelijk uitgesteld tot volgend jaar. “Er is té veel onzekerheid."

De live action-Disneyfilm ‘Mulan’ werd gezien als dé blockbuster die de zomer moest redden, maar helaas. De prent is opnieuw uitgesteld, dit keer voor onbepaalde tijd. “De laatste maanden is het duidelijk geworden dat er niets in steen gebeiteld staat wat de crisis betreft, en het prikken van releasedata is daarom erg moeilijk”, verklaart een woordvoerder van de studio. “Vandaar dat we ‘Mulan’ voorlopig van de planning halen, terwijl we op zoek gaan naar de meest effectieve manier om deze film naar het grote publiek te brengen.” Eén van de opties die besproken wordt is een rechtstreekse release op Dinsey+, het nieuwe streamingplatform van het bedrijf.

Disney sleutelt echter niet alleen aan de release van ‘Mulan’. Ook de drie volgende ‘Star Wars’-films worden met een jaar uitgesteld. De eerstvolgende prent verschijnt nu in 2023, met vervolgfilms in 2025 en 2027. Daarnaast namen ze ook de ‘Avatar’-franchise van James Cameron onder handen. Er staan vier vervolgfilms op het origineel uit 2009 gepland, die elk een jaar later zullen verschijnen dan voorzien: in 2022, 2024, 2026 en 2028. “Niemand is meer teleurgesteld in dit uitstel dan ik”, reageert Cameron op Twitter. “Maar wat jullie waarschijnlijk niet weten is dat de crisis ons verhindert om veel van ons visuele productiewerk te doen. En zonder kunnen we echt niet verder.”

Slechts uren nadat Disney bekendmaakte dat ‘Avatar 2' niet in december 2021 zou uitkomen, kondigde Sony aan dat zij hun langverwachte ‘Spider-Man’-film naar die datum zouden verplaatsen.

James Cameron

Disney is niet de enige studio die het op veilig speelt. Ook Paramount schrapte hun blockbusters van de kalender, waardoor ook het najaar van de bioscopen er steeds minder rooskleurig uit begint te zien. Normaal gezien konden we deze winter naar de nieuwe ‘Top Gun: Maverick’ gaan kijken, maar Tom Cruise schuift op van december 2020 naar juli 2021.

Ook het vervolg op de populaire horrorfilm ‘A Quiet Place’ zal in april volgend jaar te zien zijn in plaats van in september 2020.

Warner Bros. houdt vol

Al is er nog een beetje hoop voor de bioscopen. Warner Bros. houdt voorlopig vol en verplaatst ‘Wonder Woman 1984' naar oktober dit jaar. Hun veelbesproken blockbuster ‘Tenet’ wordt voor de derde keer uitgesteld, dit keer naar 21 augustus. Volgens de studio zal ‘Tenet’ geen gelijktijdige wereldwijde release krijgen. “We bekijken in plaats daarvan in welke landen de bioscopen al geopend zijn en lanceren de film sporadisch op basis van die informatie”, laat hun woordvoerder weten. “Alleen op die manier kunnen we in 2020 nog een film uitbrengen.” Er bestaat dus een kans dat ‘Tenet’ deze zomer alsnog in de Belgische zalen zal verschijnen. De huidige releasedata zijn echter niet perse definitief en kunnen nog veranderen als de studio dat wenst. Vooral van ‘Wonder Woman’ wordt bijvoorbeeld verwacht dat de release alsnog verzet zal worden naar volgend jaar.