Geen Mushu, geen gezang en geen Li Shang: live action-versie van ‘Mulan’ zal er helemaal anders uitzien KD

09 juli 2019

15u30 0 Film Na ‘Aladdin’, ‘The Lion King’ en ‘Dumbo’ krijgt ook Disneyfilm ‘Mulan’ een herwerkte versie met echte acteurs. Alleen wordt de eerste trailer niet op applaus onthaald. Fans zijn kwaad om de vele veranderingen die in het verhaal geslopen zijn. Zo wordt er niet gezongen en zijn er personages verdwenen.

De actrice Yifei Liu toont zich een waardige Mulan in de eerste beelden die door Disney werden vrijgegeven. Op sociale media zijn er over haar casting geen klachten te bespeuren, maar dat de actrice gedurende de hele prent niet zingt, daar heeft men online wel kritiek op. In maart 2017 liet de regisseur van de film al optekenen dat er geen liedjes in de film te bespeuren zouden zijn. Fans waren toen al niet blij met dat nieuws en dat lijkt nog niet veranderd te zijn. “Zelfs mijn eigen kinderen zijn boos”, aldus de regisseur.

Eerder werd ook al bekendgemaakt dat Mulans tegenspeler Li Shang niet te zien zou zijn. Hij wordt vervangen door een nieuw personage dat Chen Honghui zal gaan heten. Het personage zal, volgens de karakterbeschrijving, “snel doorhebben dat Mulan zijn grootste concurrent is, maar hij weet niet dat ze eigenlijk een vrouw is.” Eens haar identiteit uitlekt, krijgt hij alsnog gevoelens voor haar.

Net als de tegenspeler wordt ook de vijand in de film herwerkt. Mulan vecht niet meer tegen een gemene leider, maar tegen een machtige heks. Veel fans zijn hierover ontstemd omdat Mulan één van de weinige kinderfilms is waarin de slechterik geen bovennatuurlijke krachten had. In de liveaction-versie zal dit nu plots toch het geval zijn.

Ook in de familie van Mulan zijn er enkele wijzigingen. Zo heeft Mulan, die in alle andere versies van het verhaal enig kind was, plots een zus. Over het personage is voorlopig nog niks geweten, zelfs geen naam. Wat we wel weten, is dat de Chinees-Vietnamese actrice Xana Tang de nieuwe rol mag gaan vertolken. De mogelijkheid bestaat dat Mulans zus de verhaallijn van de grappige draak Mushu overneemt. Van de sidekick is in de trailer immers ook geen spoor te bekennen, dus vrezen heel wat mensen dat de draak uit de film geschrapt werd. Op Twitter regent het dan ook kritiek op dit nieuws.

When the #Mulan remake doesn't have songs, Li Shang, Shan Yu, and Mushu: pic.twitter.com/lhVqbFuL0t Cinememes(@ Cinememes_) link