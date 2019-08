Geen derde ‘Sex and the City’-film voor Kim Cattrall: “Nee betekent nee” SDE

13 augustus 2019

09u10

Bron: The Guardian 0 Film Al jarenlang wordt er druk over gespeculeerd: komt er nu wel of niet een derde ‘Sex and the City’-film? Als het aan actrice Kim Cattrall (62) ligt, is het antwoord daarop volmondig ‘nee’.

“Ik speelde Samantha Jones tot op het einde omdat ik van ‘Sex and the City’ hield”, vertelt Kim Cattrall in een interview met The Guardian. “Het was op zoveel manieren een zegen, maar na de tweede film had ik er genoeg van. Ik snap niet waarom ze me niet gewoon door een andere actrice vervangen in plaats van al die tijd te verspillen aan pesten”, voegt ze er nog aan toe. “Nee betekent nee.”

Dat Cattrall niet echt stond te springen voor een nieuwe film, was al langer duidelijk. Het botert namelijk niet echt meer tussen haar en de andere actrices, met Sarah Jessica Parker voorop. Die noemde haar namelijk een veeleisende diva, en dat viel natuurlijk niet goed in goede aarde bij Cattrall.