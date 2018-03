Geen César voor 'Zombillenium' jv

02 maart 2018

23u55

Bron: belga 0 Film De Belgische productie 'Zombillenium' heeft niet de César voor beste animatiefilm gewonnen, wel het Franse 'De grote boze vos en andere verhalen'. Dat bleek op de 43ste uitreiking van de Césars in Parijs.

'De grote boze vos en andere verhalen' van Benjamin Renner en Patrick Imbert is een coproductie met het Belgische productiehuis Panique! Naast de film was dus ook 'Zombillenium' van Arthur de Pins en Alexis Ducord in de running voor de César voor beste animatiefilm, een familiekomedie in 3D naar de gelijknamige strip. Een derde film die meedingde naar de prijs was 'Sahara' van Pierre Coré.