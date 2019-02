Geen breekbaar popje meer: liefje van Woody krijgt heuse makeover in ‘Toy Story 4' MVO

05 februari 2019

15u02 0 Film Bo Peep, een personage dat we al sinds ‘Toy Story 2' niet meer hebben gezien, keert terug in ‘Toy Story 4'. Het porseleinen liefje van cowboy Woody kreeg echter een heuse makeover.

Niet alleen werden de proporties van haar gezicht veranderd, ze is ook niet meer van ‘lijkbleek’ wit porselein gemaakt. Daarnaast valt natuurlijk haar nieuwe outfit op: ze lijkt haar brede roze rok weggegooid te hebben om in het blauwe pakje dat ze daaronder droeg verder te gaan. Bovendien oogt ze bijna als een superheld in haar paarse cape.

Hoofdpersonage Woody en Bo Peep hebben elkaar niet meer gezien sinds Andy, het kind waarbij ze woonden, haar weggaf omdat hij te oud werd. Dat ze elkaar ooit nog zouden terugvinden had niemand verwacht. Bo heeft duidelijk veel meegemaakt sinds hun scheiding en is niet meer zomaar een breekbaar popje. Samen trekken ze erop uit om hun vriend Buzz Lightyear te redden van een kermisattractie, waarin hij wordt aangeboden als prijs.

‘Toy Story 4' zal vanaf 21 juni in de bioscoopzalen te zien zijn.