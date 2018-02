Gedragen wij ons ook 'Fast and Furious' op de baan als we Vin Diesel en co zien scheuren in de cinema? ADN

06 februari 2018

12u43

Bron: The New York Times 1 Film Amerikaanse onderzoekers suggereren dat je maar beter extra voorzichtig bent als de nieuwste ‘Fast and Furious' in de zalen komt. Ze ontdekten dat het bekijken van de films, waarin te snel rijden schering en inslag is, zulk roekeloos rijgedrag ook bij de gewone man kan aanmoedigen.

Het is een alomtegenwoordige vraag waar veelvuldig onderzoek een antwoord op probeert te vinden: 'leidt slecht gedrag in films en videogames tot slecht gedrag in het echte leven?' Het antwoord is niet eenduidig. Zo bleek uit verschillende studies – voor velen contra-intuïtief – dat gewelddadige videospelletjes geen effect hebben op de misdaad. Zo daalde in Nederland bijvoorbeeld de gewelddadige misdaad na het uitkomen van de bekende 'Grand Theft Auto'-games. Andere analyses bleken dan weer meer verontrustend. Zo legde een recente studie bloot dat zoekopdrachten naar zelfmoordintenties stevig stegen na de release van Netflix-serie '13 Reasons Why', waarin de zelfmoord van een tiener centraal staat.

Met zulke studies in het achterhoofd besloten wetenschappers, met aan het hoofd Anupam Jena, econoom en medicus aan Harvard Medical School, te bekijken of er bewijs gevonden kan worden dat de beroemde filmfranchise ‘The Fast and The Furious’ te hard rijden aanmoedigt. Opvallend genoeg hebben doorheen de jaren verschillende politiedepartementen in de VS verkeerspatrouilles nabij bioscoopzalen opgevoerd in de periode waarin de films uitkwamen. Maar wat tonen de data? In the New York Times worden de bevindingen toegelicht.

De wetenschappers gebruikten data van de Montgomery County in Maryland en onderzochten alle snelheidsovertredingen in de provincie tussen 2012 en 2017. In die periode kwamen drie films van de gigantisch populaire filmreeks uit. Het onderwerp van de films is duidelijk: de focus ligt op illegale straatraces en roekeloos rijgedrag met opgevoerde auto’s. De meeste studies die zich richten op media en gedrag kijken meer algemeen naar risicogedrag en geweld, maar in de 'Fast and Furious'-films ligt de nadruk - handig voor de onderzoekers - op één specifiek type risicovol gedrag: snel rijden.

Gedetailleerde bekeuringsdata

Uit de gedetailleerde bekeuringsdata van de Montgomery County probeerden ze een effect te zien van de drie F&F-films bij een totaal van 192.893 snelheidsovertredingen. “We analyseerden het gemiddelde aantal mijl per uur boven de snelheidslimiet waarmee de automobilisten waren bekeurd op een bepaalde dag”, klinkt het in The New York Times.

“We vonden een grote stijging in de gemiddelde snelheid van automobilisten die een boete opliepen in de weekends na Fast and Furious-releases. Als we de drie weekends voor het uitkomen van elke film vergeleken met de drie weekends daarna, zagen we dat de snelheid waarmee mensen geklist werden met bijna 20 procent steeg, tot een gemiddelde van 19 mijl per uur (30 kilometer per uur) boven de snelheidslimiet in plaats van 16 mijl per uur (25,75 kilometer per uur). We ontdekten ook dat het percentage van automobilisten dat bekeurd werd voor overtredingen met meer dan 40 mijl per uur (64 km/u) boven de snelheidslimiet bijna verdubbelde tot 2 procent van alle snelheidsovertredingen – ook al bleef het een zeer klein aandeel van het totaal.”

Als we locatiegegevens bekeken, zagen we dat stijgingen in het te snel rijden geconcentreerd waren in gebieden dicht bij bioscoopzalen, consistent met hardrijgedrag opgewekt door filmbeleving

Geconcentreerd bij bioscoopzalen

“Als we daarbij gegevens over lengte- en breedtegraden op de boetes bekeken, zagen we dat de stijgingen in het te snel rijden geconcentreerd waren in gebieden dicht bij bioscoopzalen (vaak binnen 3,22 kilometer van de cinema’s), consistent met hardrijgedrag opgewekt door filmbeleving.”

Verder vergeleek het team ook de geografische verdeling van de extreme snelheidsovertredingen in de drie weekends voor en na de filmreleases. “De grote meerderheid van boetes uitgeschreven in de drie weekends na het uitkomen van de films vond plaats op Route 270, een grote snelweg die langs meerdere grote bioscopen loopt. Tijdens de drie weekends voor het uitkomen van de films kwamen extreme snelheidsovertredingen niet alleen minder voor, ze vonden gemiddeld ook verder van de bioscoopzalen (en Route 270) plaats.”

The Hunger Games

Om na te gaan of de bevindingen niet toevallig waren, werd bijkomend ook gekeken naar snelheidsovertredingen na de release van vier films in de 'The Hunger Games'-filmserie - een andere populaire filmreeks in dezelfde periode waarin snel rijden niet wordt verheerlijkt. “Het aantal snelheidsovertredingen steeg niet.” Tot slot was er ook een falsificatietest. “Als we de data van de Fast and Furious-releases namen en deze vergeleken met dezelfde data met het jaar ervoor – wanneer geen film uitkwam – zagen we geen effect op hard rijden.”

Ondanks de moeite beseffen de wetenschappers dat hun analyse beperkt is. “Onze bevindingen vertellen ons niets over de impact van media op andere vormen van risicovol gedrag. We hadden ook alleen maar data van één grote provincie, en niet genoeg informatie om een relatie op het vlak van leeftijd of type voertuigen te analyseren die vaker betrokken zijn bij te snel rijden.”

Toch zijn ze er zeker van dat ze met hun onderzoek bewijs leveren voor een verband. “Onze analyse suggereert dat kijken naar Dom Toretto (Vin Diesel) en co bioscoopgangers kan inspireren om zich zelf aan 'Fast and Furious' rijgedrag te wagen. Een zekere voorzichtigheid op de weg, toch zeker in de Montgomery County, is geboden als ‘Fast and Furious 9’ in de zalen verschijnt", besluiten ze.

